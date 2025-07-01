Ormancılar İzmir'deki Yangınla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Ormancılar İzmir'deki Yangınla Mücadele Ediyor

01.07.2025 15:59
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İzmir'de orman işçileri, rüzgarla yayılan yangınları kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden ekip araçlarıyla İzmir'e gelen orman işçileri, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınları söndürmek için gece gündüz demeden mücadele veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde önceki gün başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarının kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve farklı şehirlerden İzmir'e gönderilen orman işçileri, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen önemli görevler üstleniyor.

Yangın bölgesinde vardiya aralarında arazöz ve su tankerlerinin üzerinde kısa süre uyuyarak dinlenmeye çalışan ekipler, gece gündüz demeden alevlerle mücadele ediyor.

Ormancılar zorlu mücadeleyi anlattı

Ankara'dan gelen orman işçisi Numan Aktepe (36), 3 gündür sahada olduklarını belirterek, "72 saattir buradayız, toplam 4 saat uyuduk. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ama bugün biraz da olsa kontrol altına almayı başardık. Biz ormanların yanmaması için elimizden gelen her şeyi cansiperane yapıyoruz. Ormanların yanması, bizim canımızın yanması demek. Biz bu görüşle yola çıkmış bulunuyoruz. Elimizden gelen tüm çabayı bu yönde gösteriyoruz. İnşallah böyle şeyler bir daha milletimizin, devletimizin başına gelmez. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Rize'den gelen 25 yaşındaki orman işçisi Emirhan Reisli de yaklaşık 29 saat süren bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını ifade etti.

Şiddetli rüzgarın çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Reisli, "Helikopterler destek veriyor. Sabah 5'e kadar sahadaydık, ardından 2-2,5 saat uyuduk. Ailemiz bizi merak ediyor ama bu bizim görevimiz. Devletimizin bize ihtiyacı var." dedi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden gelen Dündar Karadayı (47) ise çok geniş alanda etkili olan bir yangınla mücadele ettiklerini, buna rağmen görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Emre Yavuz ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geldiğini belirterek, "Orman yangını çok büyüktü. Çember daralmış, ortasında kalmış gibiydik. Şu anda soğutma yapılıyor, helikopterler tepede. Şiddetli rüzgar vardı. Sürekli spot atmalar oldu. Yangın bir anda yukarı geçiyor, sonra yeniden yön değiştiriyor. Dün geceden bu yana gerçekten zorlandık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ormancılar İzmir'deki Yangınla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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