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Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de tartıştığı ortaokul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Hürkan Samet Durmaz'ın cenazesi toprağa verildi. Cinayet zanlıları ise gözaltına alındı.

13.12.2023 - 15:43,  Güncelleme: 15:44
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Kayseri'de tartıştığı ortaokul arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçakla öldürülen Hürkan Samet Durmaz (13), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alına T.Ş. ve yanında bulunan Ş.K. de (13) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı T.Ş. olayın ardından Değirmen Sokak'taki adresine geldi. T.Ş.'nin ailesi durumu öğrenmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, cinayet zanlısı çocuğu gözaltına aldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olay sırasında T.Ş.'nin yanında bulunduğunu belirlediği Ş.K.'yi de gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Okul arkadaşının öldürdüğü 13 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

OKULA GEÇEN YIL GELMİŞ

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazına, Durmaz'ın ailesi ve yakınları katıldı. Hürkan Samet Durmaz, kılınan namazın ardından Anbar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan cinayeti işleyen T.Ş. ile Hürkan Samet Durmaz'ın farklı sınıflarda eğitim gördüğü, aralarında bir süredir husumet bulunduğu öğrenildi. Öğrenciler arasındaki kavganın bilgisayar oyunu meselesinden olmadığı belirtildi. Ayrıca, Durmaz'ın öğrenim gördüğü okula geçen yıl naklini yaptırdığı belirtildi.

Okul arkadaşının öldürdüğü 13 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
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Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: DHA
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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