Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin 20'ncisi Başladı - Son Dakika
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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin 20'ncisi Başladı

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Osmangazi Belediyesince düzenlenen, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin 20'ncisi başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelecek yıl coşkulu bir 700. yıl töreni yapmayı arzuladıklarını belirterek, "Bu konuda şimdiden çalışmalara başladık. Ecdadımız iyi ki bu toprakları fethederek yurt edinmişler; iyi ki Mustafa Kemal Atatürk düşman işgalinden kurtararak bu toprakların bizlerin yurdu olarak kalmasını sağlamış. Bir kez daha tüm ecdadımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

06.04.2025 09:38  Güncelleme: 10:57
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesince düzenlenen, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin 20'ncisi başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelecek yıl coşkulu bir 700. yıl töreni yapmayı arzuladıklarını belirterek, "Bu konuda şimdiden çalışmalara başladık. Ecdadımız iyi ki bu toprakları fethederek yurt edinmişler; iyi ki Mustafa Kemal Atatürk düşman işgalinden kurtararak bu toprakların bizlerin yurdu olarak kalmasını sağlamış. Bir kez daha tüm ecdadımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Tophane Meydanı'ndaki açılış törenine Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alpatlı, Moğolistan, Kosova ve Bosna Hersek'teki kardeş şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Bursa Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan açılış töreninde, kılıç kalkan ekibinin gösterisi beğeni topladı.

"Bursa, kuruluşta ne kadar öneme sahipse, kurtuluşta da aynı öneme sahip"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, törende yaptığı konuşmada, bugün, Osmanlı'ya başkent olmuş, hem Osmanlı tarihi hem de Cumhuriyet tarihi boyunca çok önemli gelişmelere ev sahipliği yapmış Bursa'nın fethinin kutlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ecdadımız, fethin ardından sürdürdüğü adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı ile 600 yıl sürecek olan Osmanlı İmparatorlu'nun temellerini atmışlar. Bursa, kuruluşta ne kadar öneme sahipse kurtuluşta da aynı öneme sahip. Bursa'nın işgali sırasında Yunan komutan Osman Gazi'nin türbesinde fotoğraf çektirmiş ve 'Osman kalk imparatorluğunu kurtar' diyerek saygısızlık yapmıştır. Bursa'nın işgal edildiği ve Osman Gazi'ye yapılan bu saygısızlığın haberi Ankara'da bulunan İlk Meclis'te büyük üzüntüye yol açmış, 10 Temmuz 1920'de Meclis kürsüsüne siyah örtü (Puşide-i Siyah) örtülmüştür. Bursa, 2 yıl 2 ay 2 gün süren düşman işgalinden kurtulduktan sonra o siyah örtü kaldırılmıştır."

"Ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz"

Osman Gazi, Orhan Gazi, tüm Osmanlı padişahları ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anarak konuşmasını sürdüren Başkan Aydın, "Bursa'nın kurtuluşunda büyük öneme sahip Şükrü Naili Paşa'yı, Keles Kıranışıklar Köyü'nden Saadettin Efe'yi, Harmancık'tan Canım Efe'yi ve tüm dağ müfrezesini de unutmamak gerekir. Hepsinin Bursa'nın kurtuluşunda ve bizlerin bugün bu etkinlikleri yapabiliyor olmamızda çok büyük emekleri var. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışan bir tören yapacağız"

Gelecek yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Başkan Aydın, "Bursa'nın fethinin 700'üncü yıldönümünü coşkulu bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Bu toprakları bizlere yurt edindiren, kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan ecdadımıza yakışan törenler yapmak istiyoruz. Bir devlet töreni ile coşkulu bir 700'üncü yıl töreni yapmayı arzuluyoruz. Bu konuda şimdiden çalışmalara başladık. Ecdadımız iyi ki bu toprakları fethederek yurt edinmişler; iyi ki Mustafa Kemal Atatürk düşman işgalinden kurtararak bu toprakların bizlerin yurdu olarak kalmasını sağlamış. Bir kez daha tüm ecdadımıza şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, "Bursa'nın fethi, sadece bir şehrin alınışı değil; bir medeniyetin doğuşu, bir imparatorluğun kök salışı, bir milletin kadim yürüyüşünün simgesidir. Bursa sadece taş ve toprakla değil; ilimle, irfanla, hoşgörüyle, sanatla, mimariyle yoğrulmuş ve ecdadımızın izlerini taşıyan bir kültür başkenti olmuştur. Bugün hem kurucu liderimiz Osman Gazi'yi anıyor, hem de bu kadim şehrin fethini coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize düşen görev ecdadımızın mirasına sahip çıkmak ve onların inşa ettiği değerleri geleceğe taşımaktır" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından büyük katılımla Fetih Yürüyüşü gerçekleştirildi. Kılıç kalkan ekibi, mehter takımı, yöresel derneklerin halk oyunları ekipleri, amatör spor kulüplerinin sporcuları, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çeşitli derneklerin temsilcilerinin yer aldığı dev kortej, Saltanat Kapı'nın önünden başladığı Fetih Yürüyüşü'nü, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önünde halk dansları ekiplerinin gösterisiyle sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin 20'ncisi Başladı - Son Dakika

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