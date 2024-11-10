Osmangazi Belediyesi Atatürk'ü Bilimle Andı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Atatürk'ü Bilimle Andı

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yılında Seçköy Mahallesi'nde düzenlenen 'Köylerde Bilim Buluşmaları' etkinliği ile andı. Etkinlikte gökyüzü gözlemi ve bilim sohbetleri yapıldı.

10.11.2024 17:24
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ıncı yılında bilimle andı. 'Köylerde Bilim Buluşmaları' kapsamında Seçköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Benim manevi mirasım ilim ve akıldır" diyen Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğinde düzenlediği Köylerde Bilim Buluşmaları, Seçköy Mahallesi'nde soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. "Atatürk'ü Bilimle Anma" temasıyla düzenlenen gökyüzü gözlemi ve bilim sohbetleri, geçen günlerde hayatını kaybeden Seçköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Töre'nin anılması ile başladı. Atatürk ve bilim dolu saatlerin yaşatıldığı etkinlikte, vatandaşları teleskopla Ay, Satürn ve Venüs gözlemi yaptırıldı. Yapılan gözlemin ardından köyde büyüyen dünyaca ünlü ressam İbrahim Balaban'ın Bursa'yı resmettiği 'Kurtuluş Savaşı ve Devrimler' isimli tablosu Sanat Eğitmeni Ayten Kösa Topçu tarafından anlatıldı.

Etkinlik, Emekli Bürokrat Vedat Atacan'ın "Atatürk ve Bilim" isimli sunumu ile devam etti. Kimya Mühendisi Tolga Diraz'ın 2024-2025 yıllarının önemli gök olaylarını anlatımının ardından, Amatör Astronom Tuğba Dalgın, takım yıldızları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Büyük Önder Mustafa Atatürk'ün manevi mirası ilimle anıldığı etkinliğe katılan Seçköy sakinleri ve katılımcılar, Atatürk ve bilim dolu bir gece yaşadı.

"Atatürk'ü manevi mirası olan ilim ve akıl ile anıyoruz"

Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Kasım ayında Seçköy Mahallesi'nde bir araya geldik. 'Atatürk'ü Bilimle Anma' temasıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, Atatürk'ü yasla anmak yerine onun manevi mirası olan ilim ve akıl ile anmak istedik. Toplumu bilimle buluşturmak istiyoruz. İnsanlara bilim sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu akşam teleskop gözlemi yaptık. Atatürk'ü bilimle andığımız temayla ilgili sunumlar gerçekleştirdik. Gökyüzünü tanıttık. Ay ve Satürn gözlemleriyle etkinliğimizi sonlandırdık" dedi.

Kaynak: ANKA

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