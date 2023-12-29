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Osmangazi Belediyesi, Fahiş Fiyatlarla Mücadele İçin Etiket Kontrollerini Artırdı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Fahiş Fiyatlarla Mücadele İçin Etiket Kontrollerini Artırdı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırsatçıların ürün fiyatlarını fahiş şekilde artırmaması için denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerde yapılan ani denetimlerde, ürün fiyatlarının raf ile kasadaki fiyatlarının aynı olup olmadığı kontrol ediliyor. Son denetimlerde herhangi bir fahiş fiyat etiketiyle karşılaşılmadı.

Osmangazi Belediyesi, Fahiş Fiyatlarla Mücadele İçin Etiket Kontrollerini Artırdı
29.12.2023 - 16:18,
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Osmangazi Belediyesi, halkın fahiş fiyatlarla mağdur olmaması için etiket kontrollerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için asgari ücretin belirlenmesinin ardından fırsatçılar tarafından ürünlerin fiyatlarının fahiş şekilde artırılmaması için denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçedeki tüm işletmelerde ani denetimler düzenleyerek ürünlerin raf ile kasadaki fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol ediyor.

Ayrıca ekipler, daha önce tuttukları raf fiyatı notlarından ürünlerin fiyatlarının değişip değişmediğini inceliyor.

Son denetimde ilçedeki farklı işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir fahiş fiyat etiketiyle karşılaşmadı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini her gün düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, Fahiş Fiyatlarla Mücadele İçin Etiket Kontrollerini Artırdı - Son Dakika
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