Osmangazi'de ara sokaktan çıkan otomobil çarpıştı, taksiye çarpan araçta 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
13 Kasım 23.30'da Osmangazi'deki Celal Bayar Caddesi'nde ara sokaktan çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan araçlar park halindeki taksiye çarptı; kazada bir sürücü yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da otomobil, ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar park halindeki taksiye de çarparken, sürücülerden birinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 13 Kasım'da 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NSR 204 plakalı otomobil ara sokaktan caddeye çıktığı sırada Yıldırım G. idaresindeki 16 AUC 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan otomobiller, park halindeki 16 T 0564 plakalı taksiye çarptı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücülerden Yıldırım G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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