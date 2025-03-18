Osmangazi'de İftar Buluşması

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Aydın, "Osmangazili vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirmek için harekete geçiyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında ilçedeki vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Emek Kapalı Pazar Alanı'nda Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde Başkan Aydın yemek kazanlarının başına geçerek yemek ikram etti. İftarın ardından mahalle sakinlerinin daveti üzerine kahvehaneye giden Aydın, burada vatandaşlarla çay içerek onların istek ve taleplerini dinledi ve sorunların hemen yerine getirileceğinin sözünü verdi.

Ramazan ayının manevi havasını her gün farklı bir mahallede yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofralarında Ramazan ayının her günü 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturuyoruz. Osmangazi Meydanı, Demirtaş Meydanı ve Bağlarbaşı Meydanı'nda kurulan Ramazan Şenliği alanları, ile ramazan ayının ruhunu Osmangazililere yeniden yaşatıyoruz. Bugün de Emek Zekai Gümüşdiş, mahallesinde düzenlediğimiz iftarda programında bin kişiyle iftar sofrasında bir araya geldik. Osmangazili vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirmek için harekete geçiyoruz" diye konuştu.