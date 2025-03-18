Osmangazi'de İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi'de İftar Buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunların çözüleceği sözünü verdi.

18.03.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Aydın, "Osmangazili vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirmek için harekete geçiyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında ilçedeki vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın,  Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Emek Kapalı Pazar Alanı'nda Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde Başkan Aydın yemek kazanlarının başına geçerek yemek ikram etti. İftarın ardından mahalle sakinlerinin daveti üzerine kahvehaneye giden Aydın, burada vatandaşlarla çay içerek onların istek ve taleplerini dinledi ve sorunların hemen yerine getirileceğinin sözünü verdi.

Ramazan ayının manevi havasını her gün farklı bir mahallede yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofralarında Ramazan ayının her günü 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturuyoruz. Osmangazi Meydanı, Demirtaş Meydanı ve Bağlarbaşı Meydanı'nda kurulan Ramazan Şenliği alanları, ile ramazan ayının ruhunu Osmangazililere yeniden yaşatıyoruz. Bugün de Emek Zekai Gümüşdiş, mahallesinde düzenlediğimiz iftarda programında bin kişiyle iftar sofrasında bir araya geldik. Osmangazili vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirmek için harekete geçiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, Emlak, Yaşam, Aydın, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:15:52. #7.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'de İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.