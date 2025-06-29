Osmaniye\'de 181 Çocuk Sünnet Edildi

Osmaniye'de gerçekleştirilen etkinlikte 181 çocuk sünnet ettirildi.
AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Tosyalı Spor Kompleksi'nde sünnet şöleni düzenlendi.
Sünnet ettirilen 181 çocuğa çeşitli hediyeler verilen şölende, vatandaşlara tatlı ve zeytin fidanı dağıtıldı.
Etkinliğe AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da katıldı.
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