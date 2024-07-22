Osmaniye'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye\'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye'nin Karaçay Vadisi'nde serinlemek için girdiği sulama havuzunun bendinde mahsur kalan Ö.M.B. (16), itfaiye dalgıçları tarafından kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçlar, genç genci kısa sürede sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık muayenesinde herhangi bir sorun tespit edilmeyen genç, ekiplere teşekkür etti.

22.07.2024 13:10
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OSMANİYE'de, serinlemek için girdiği sulama havuzunun bendinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren Ö.M.B. (16), itfaiye dalgıçları tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Karaçay Vadisi'nde, serinlemek için sulama havuzuna giren Ö.M.B., havuzun bent kısmında mahsur kaldı. Ö.M.B.'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları sevk edildi. Suya giren dalgıçlar, mahsur kalan genci kısa sürede sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen Ö.M.B. de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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