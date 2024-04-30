ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'i ziyaret etti

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Özölçer, Ersoy, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek ve beraberindeki heyeti rektörlük makamında ağırladı.

Rektör Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Ersoy da misafirperverliğinden ötürü Özölçer'e teşekkür etti.