Otel Davasında Tutukluluk Devam

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HABER-KAMERA: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasının dördüncü duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum, bu olayda suçumuz eksiğimiz yok. Bu tamamen doğal bir afet" dedi. Mahkeme heyeti, üç tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının dördüncü duruşması görüldü. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların ve rehberlerin aileleri ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, 21 aydır tutuklu olduğunu belirterek, depremde 300 yakınını kaybettiğini ve ardından cezaevinin ağır şartlar nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını aktardı. Duruşma salonunda yaptığı savunmada Bozkurt, arsa sahibi olduğunu, teknik konulara vakıf olmadığın belirterek, "İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum, bu olayda suçumuz eksiğimiz yok. Bu tamamen doğal bir afet" dedi.

Tutuklu sanıklar Mehmet Fatih Bozkurt ve sanık mimar Erdem Yıldız, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, üç tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık 2024 tarihine erteledi.

"Bu rapor ışığında 3 Aralık'ta esasa ilişkin savunmalara geçilecek"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan KKTC Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemenin kararını olumlu bulduklarını belirterek, "Öncelikle bilirkişi raporunun beklenmesine ve bu sebeple de davanın 3 Aralık'a ertelenmesine karar verildi. Bilirkişi raporunun bir hafta içeresinde mahkemeye sunulması bekleniyor. Sanık avukatlarının oldukça yoğun argümanlarla desteklediği tahliye talepleri reddedildi. 3 tutuklu sanığın tutukluluk halleri devam edecek. 3 Aralık tarihinde buraya geldiğimizde 9 Eylül Üniversitesi profesörlerinin hazırlamış olduğu bilirkişi raporu dosyaya girmiş ve taraflarla etüt edilmiş olacak. Bu rapor ışığında 3 Aralık'ta esasa ilişkin savunmalara geçilecek. Kamu görevlilerine ilişkin soruşturma safhası devam etmektedir. Bu konunun iddianameye alınmasıyla ilgili girişimlerimiz devam edecek" dedi.

"Şampiyon meleklerimize, turist rehberlerimize söz verdik"

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu ise, adalet için burada olduklarını ifade ederek, adaletin olası kastla gelmesi gerektiğini söyledi. Yücesoylu, "Bilirkişi raporu çıktığında tüm gerçekler mahkeme heyetine sunulacaktır. Buna inanıyoruz ve bunu biliyoruz. Bizim çocuklarımız Türkiye'nin geleceğini kurtaracaklar. Biz artık Türkiye'de çocuklar ölmesin diye uğraşıyoruz. Şampiyon meleklerimize, turist rehberlerimize söz verdik. Sözümüzü de hep birlikte tutacağız. 3 Aralık'ta burada adalet olası kastla gelmesi için yine hep birlikteyiz. Adalet gerekeni yapacaktır. Şampiyon meleklerimiz de turist rehberlerimiz de bizimle birlikteler" şeklinde konuştu.