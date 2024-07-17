Otizmli çocuğa cinsel istismar davasında savcı ceza talep etti

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İZMİR'de, 13 yaşındaki otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar Yargıtay tarafından bozulan müzik öğretmeni Uğur Erbil'in yeniden yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını ve öğretmen olması nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

İzmir'de 2018 yılında, Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği'ne ait eğitim merkezinde otizmli A.İ.T.'ye cinsel istismarda bulunulduğundan şüphelenen ailesi çantasına ses kayıt cihaz taktı. Oğlu eve döndüğünde, ses kayıtlarını dinleyen ailesi çocuklarının cinsel istismara maruz kaldığını belirleyip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine A.İ.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen müzik öğretmeni Uğur Erbil, tutuklanıp, hakkında dava açıldı. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süre önce karara bağlanan davada, sanık Erbil'e 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan önce 20 yıl hapis cezası verildi. Ardından sanığın öğretmen olması nedeniyle cezası 30 yıla çıkarıldı. Erbil, temyize başvurdu. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını esastan bozdu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Uğur Erbil'in yeniden yargılanmasına İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Erbil duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile müştekinin yakınları da hazır bulundu. Sanık Erbil ifadesinde, "Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyorum. Dava sonunda hayatıma devam edeceğime inanıyorum. Evlilik planı yapıyorum, atanabilmek için KPSS sınavına giriyorum. Hiçbir suçum yok. Mağdura cinsel istismar yaptığıma dair hiçbir delil yok. Mağdur da 'Sana bir şey yaptı mı?' diye sorulduğunda net bir şekilde 'Hayır' cevabını verdi. Beraatimi istiyorum" dedi.

SAVCI ESASI İLİŞKİN MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Erbil'in 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını ve öğretmen olması nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti. Sanık Erbil'in avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erbil'in tutukluluk halinin devamına ve avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.