Otizmli Yusuf Çevik'ten 'Maviş' Kitabı - Son Dakika
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Otizmli Yusuf Çevik'ten 'Maviş' Kitabı

Otizmli Yusuf Çevik\'ten \'Maviş\' Kitabı

İzmir'de otizmli 14 yaşındaki Yusuf Çevik, resimlerinde yer alan 'Maviş' adlı kedinin hikayelerini kitap haline getirdi. Hayırseverlerin desteğiyle basılan 35 sayfalık kitap, 'Sevgi varsa engel yok' temasıyla okuyucularıyla buluştu.

08.02.2025 10:37  Güncelleme: 10:40
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İZMİR'de ortaokul öğrencisi otizmli Yusuf Çevik (14), resimlerinde ortaya çıkardığı 'Maviş' adlı kedinin başından geçenleri anlattığı kitap yazdı. 4 ayrı hikayeden oluşan 35 sayfalık kitap, hayırseverlerin desteğiyle basıldı. 'Sevgi varsa engel yok' temasıyla düzenlenen imza gününde okuyucuları ile buluşan Çevik, kitabının devamını yazacağını söyledi.

Huriye-Mehmet Akçasakız Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi otizmli ve hafif düzey zihinsel engelli Yusuf Çevik, okuma yazmayı öğrenmede zorlanınca öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim çizmeye başladı. Resimlerinde ortaya çıkardığı 'Maviş' adlı kediye hikayeler yazan Yusuf Çevik'in, 1 yıl boyunca hazırladığı hikayeler kitapta bir araya getirildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Küçük Eller Güçlü Kalemler Projesi' kapsamında hazırlanan kitap, hayırseverlerin desteğiyle basıldı. Çevik, 'Sevgi varsa engel yok' temasıyla düzenlenen imza gününde okuyucularıyla buluştu. Burada keyifli anlar yaşayan Yusuf Çevik, kitabının devamını yazacağını söyledi.

'RESİM YAPMAK İSTİYORDU'

Özel eğitim öğretmeni Gülay Pala, Yusuf Çevik'in okuma yazmadan çok resim yapmayı sevdiğini belirterek, "Yusuf, Türkçe ve matematik öğrenmeyi reddediyordu. Onun yerine resim yapmak istiyordu. Adını 'Maviş' koyduğu bir kedi çiziyordu. Daha sonra, 1 yıl boyunca 'Maviş'in günlerini anlattığı 'İyilik', 'Maviş Çiftlikte', 'Maviş Okulda' ve 'Maviş Okyanusta' hikayelerini yazdı. Bu 4 ayrı hikayeyi bir araya getirip, bir kitap hazırladı" dedi.

'ORG ÇALIYOR VE BESTELERİ VAR'

Okulunda 8'inci sınıf düzeyinde eğitim gören Yusuf Çevik'in resim ve edebiyat dışında müziğe de yeteneği olduğunu anlatan Okul Müdürü Hakan Susuz, "Otizmli bireyler belli alanlarda normalin üzerinde yeteneğe sahip olurlar. Yusuf'un da müzik, sanat alanında üstün yeteneği var. Okulumuzda düzenlenen törenlerde hep çalar ve söyler. Org çalıyor ve besteleri var. Biz de okul olarak ona her alanda destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otizmli Yusuf Çevik'ten 'Maviş' Kitabı - Son Dakika

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