Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli tutuklandı.
Derince ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu aracı Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde durdurdu.
Araçta inceleme yapan ekipler, suça sürüklenen çocuk M.T'yi Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Çalıntı araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Hırsızlığına Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?