Ovacık'ta Sakatlanan Kadın Hastaneye Taşıdı
Ovacık'ta Sakatlanan Kadın Hastaneye Taşıdı

30.05.2026 18:36
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağda ayağını burkan kadın, sedyeyle 2 km taşınıp hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda ayağı sakatlanan kadın, sedyeyle 2 kilometre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Ağaçpınar köyü mevkisindeki ters laleleri görmek için dağlık alana giden 55 yaşındaki Birsen B, patikada yürürken ayağını burktu.

Yürümekte zorluk çeken Birsen B'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Birsen B, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşınarak köyde bekletilen ambulansa getirildi.

Birsen B, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Tunceli, Güncel, Ovacık, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

