Özbekistan'ın Payarık ilçesi ile Seferihisar kardeş şehir oluyor - Son Dakika
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Özbekistan'ın Payarık ilçesi ile Seferihisar kardeş şehir oluyor

Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin Payarık ilçesinin Belediye Başkanı ve Kaymakamı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti ve iki şehrin kardeş şehir olmasını önerdi. İsrail İsmailoviç, Payarık'ta bir kardeşlik bahçesi oluşturulmasını teklif etti ve Başkan Yetişkin'i Payarık'ta yapılan İmamı Buhari anıtının açılışına davet etti.

02.07.2024 16:04  Güncelleme: 17:57
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(İZMİR)- Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin 189 bin 200 nüfuslu ilçesi Payarık'ın Belediye Başkanı ve Kaymakamı Jabborov İsrail İsmailoviç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti.

Payarık Belediye Başkanı ve Kaymakamı Jabborov İsrail İsmailoviç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti. Görüşmede iki şehrin kardeş şehir olmasını öneren İsrail İsmailoviç, Payarık'ta kapısında Türk ve Özbek bayrakları ile Seferihisar-Payarık isimlerinin yazılı olacağı bir kardeşlik bahçesi oluşturulmasını teklif etti. İsmailoviç, Başkan Yetişkin'i 9. Yüzyılda yaşamış İslam Alimi İmamı Buhari adına Payarık'ta yapılan anıtın eylül ayındaki açılışına birlikte kurdele kesmeye Özbekistan'a davet etti.

Başkan Yetişkin, Seferihisar'ı tanıtmak üzere Özbek heyeti Sığacık, Teos Antik Kent, mandalina bahçeleri ve jeotermal ve kurutma tesislerini, lavanta üretim yerlerini gezdirdi ve dünyanın geleceğinde en önemli yaşam ve üretim döngüsünün temeli olan Seferihisar'ın Can Yücel Tohum Merkezi'nde hazırlanmış olan ve içinde 40 ata tohumunun bulunduğu tohum sandığını Payarık Başkanı Jabbarov İsrail İsmailoviç'e hediye etti.

İmami Buhari kim?

Ebu Abdullah Muhammed İbn İsmail El Buhari olarak da bilinen İmami Buhari, İslam hukuku ve hadis çalışmalarının gelişiminde en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir İslam alimidir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Payarık ilçesi ile Seferihisar kardeş şehir oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan'ın Payarık ilçesi ile Seferihisar kardeş şehir oluyor - Son Dakika
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