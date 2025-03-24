Özdağ'dan Erişim Engellerine Soru Önergesi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasetçiler ve öğrencilere ait 700'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli talebi iddiaları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

BTK'nın Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasetçiler, öğrencilere ait 700'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli talebi iddialarını Meclis gündemine taşıyan Yeni Yol çatı partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru önergesi verdi.

Özdağ, yaptığı açıklamada X platformunun kararlarının hukuka aykırı olduğunu ve milyonlarca insanın haber alma hakkını engellediğini belirtti ve konunun aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Özdağ, ifade özgürlüğünün ve haber alma hakkının demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, alınan bu kararların kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti. Haber alma ve ifade özgürlüğüne dair bu tür adımların Türkiye'de hukuk devleti ilkesine zarar verebileceğini ifade eden Özdağ, sürecin yakından takipçisi olacağını da söyledi.

Özdağ'ın Bakan Uraloğlu'na sorduğu sorular şöyle:

"BTK tarafından erişime engellenen 700'den fazla sosyal medya hesabı kimlere aittir? Bu hesapların tam listesi nedir? Bu hesapların engellenme gerekçeleri nelerdir? X platformunun, bu kararların Türkiye'deki kullanıcıların haber alma ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği yönündeki açıklaması hakkında Bakanlığınızın görüşü nedir?"