Özdağ: Gazze’de Soykırım Var - Son Dakika
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Özdağ: Gazze’de Soykırım Var

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Selçuk Özdağ, TBMM’de Gazze için insani yardım komisyonu kurulmasını istedi, AK Parti kabul etmedi.

21.05.2025 10:45
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(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, " Gazze'de bir insanlık dramı, trajedi, soykırım yaşanıyor. Bu soykırımda da şu an ekmek bulamıyorlar. Biz hiç olmazsa TBMM'de bir araştırma komisyonu kuralım ve 'buraya insani yardım nasıl gider' diyerek, 'kenardaki ülkelerle görüşerek gıda yardımı nasıl yapabiliriz' diyerek araştırma önergesi verdik ama AK Parti milletvekilleri kabul etmedi" dedi.

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nde konuşan Özdağ, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Yeni Yol Grubu'nun TBMM'ye sunduğu araştırma önergelerini anımsatarak, şunları söyledi:

"En son bir 'Engelliler Bakanlığı' kurulması konusunda araştırma önerisi vermiştik. Türkiye'de 13 milyon engelli var. Aynı zamanda engellilerin problemlerinin araştırılması ve bu problemlere karşı çözüm önerilerinin bulunması için araştırma önergesi verdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir muhalefet partisinin grup önerisi, araştırma önerisi olarak kabul edildi.

Dün de Gazze ile ilgili yine bir araştırma önergesi verdik. Bugün yine aynı önergeyi vereceğiz. Gazze'de bir insanlık dramı, trajedi, soykırım yaşanıyor. Bu soykırımda da şu an ekmek bulamıyorlar. Biz hiç olmazsa TBMM'de bir araştırma komisyonu kuralım ve 'buraya insani yardım nasıl gider' diyerek, 'kenardaki ülkelerle görüşerek gıda yardımı nasıl yapabiliriz' diyerek araştırma önergesi verdik ama AK Parti milletvekilleri kabul etmedi. Bugün yine aynı önergeyi vereceğiz ve göreceğiz ne kadar Gazze hassasiyetinizin olduğunu.

"Sayın Cumhurbaşkanı'na diyoruz ki işçilerden yana ol"

636 bin kamu işçisi sözleşme bekliyor. 5 aydır zamlarını alamıyorlar. Bir yandan işveren sendikaları, bir yandan sendikalar karşılıklı olarak anlaşmaya çalışıyorlar ama anlaşamıyorlar. Çünkü burada samimiyet yok. Bu anlaşmanın sonucunu Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakacaklar. Sarı işveren sendikaları, sarı işçi sendikaları var da sarı saray olmaz mı? Beraber kalkacaklar ondan medet umacaklar öyle mi? Hani işçiden yana oluyordunuz siz? Hep işverenden yana oldular. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na diyoruz ki işçilerden yana ol. İşçiler, sendikalar da sizden yana olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özdağ: Gazze’de Soykırım Var - Son Dakika

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