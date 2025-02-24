Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi - Son Dakika
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Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın hakaret suçlamasına dair iddianamenin Antalya'ya gönderildiğini açıkladı.

24.02.2025 15:38
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra soruşturma "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a götürülen Özdağ, hakkındaki tutuklama kararının ardından Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

YETKİSİZLİK SEBEBİYLE ANTALYA'YA DÖNDERİLDİ

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Basavcılığınca hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi'nin, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Özdağ'ın suça konu edilen konuşmasının Antalya'da yapılması sebebiyle mahkemenin yetkisiz olduğuna karar vererek dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdiğini açıkladı.

"KONUŞMA ANTALYA'DA YAPILDI"

Tunçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından iddanamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi."

Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanılığa tahrik" suçundan açılan soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

Özdağ\'ın İddianamesi Antalya\'ya Gönderildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Casper:
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