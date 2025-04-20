ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- MEB'in çocukların katılımıyla hazırladığı etkinliklerle 23 Nisan "şenlik" havasında geçecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek ve ilk kez çocukların görüş ve önerileriyle hazırlanan kutlamalar kapsamında bilimden sanata kadar birçok kategoride etkinlik alanlarında atölye ve şenlikler düzenlenecek

Öğrenciler, Cumhuriyet Müzesi'nde 24 Nisan'da gerçekleştirilecek "2120 Meclisi"nde, eğitim, uzay, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konularda geleceğe dönük konuşmalar yapacak

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- KVKK, 49 bin ihbar ve başvurunun yüzde 96'sını sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 8 yıldan bu yana vatandaşlardan gelen 49 bin 19 ihbar, şikayet ve başvuruyu değerlendirdi

Başvurulardan 47 bin 294'ünü sonuçlandıran kurum, yapılan incelemeler sonucunda çeşitli kişi veya kurumlara 1 milyar 24 milyon 786 bin liralık idari para cezası kesti

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Üniversiteler patent ve faydalı model başvurusunda atakta

Türk Patent ve Marka Kurumuna 2010-2024 döneminde üniversitelerin yaptığı patent ve faydalı model başvurusu yüzde 16 bin 300 artarak 10'dan 1640'a yükseldi

Bu yıllarda üniversitelerin patent ve faydalı model başvurularının illere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla başvurunun, 4 bin 782 ile İstanbul'dan yapıldığı görüldü

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Türkiye son 35 yılın en kurak mart ayını yaşadı

Yağışlarda normale göre yüzde 53, geçen yıl mart ayına göre ise yüzde 59 azalma yaşandı

İl geneli en az yağış Ankara'ya, en fazla yağış Tunceli'ye düştü

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

5- Türkiye jeotermal enerji kapasitesini 10 katına çıkarabilir

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk:

"Jeotermal enerjide ülkemizin potansiyelinin yüzde 10'unu kullanıyoruz"

"1735 megavat kurulu gücümüz var. 65 santralle bu güce erişiyoruz ve yılda 11 gigavat elektrikle şebekeye katkıda bulunuyoruz"

"Türkiye'de kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 4'ü jeotermal kaynaklardan elde ediliyor"

(Başak Erkalan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ABD'li profesör, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için açlık grevine başladı

Boston Üniversitesinden Profesör Nathan Phillips, odasının camına astığı "Rümeysa'yı serbest bırakın" yazılı pankartı üniversite yönetimi tarafından indirilince açlık grevine başlama kararı aldığını belirtti

Profesör Phillips, sağlığı el verdiği sürece başta Rümeysa Öztürk olmak üzere, Mahmut Halil ve Mohsen Mahdawi serbest kalana kadar açlık grevini sürdüreceğini söyledi

(Can Hasasu/Boston) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Ailelere "Topuk kanı testini ihmal etmeyin" uyarısı

Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş:

"Bebeklerde topuk kanı, doğuştan gelen bazı hastalıkların erken tanısını ve müdahale edilmesini çok olası kılan bir yöntemdir"

"Bir aile tarafından topuk kanının ihmal edilmesi bebeklerine yaptıkları en büyük kötülük olur. Bir kişinin bile reddetmesi uygun değil"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- TBMM Genel Kurulunda kürsüye zarar veren eski milletvekili Erbay, tazminat ödeyecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, TBMM Genel Kurulunda 2022'de konuşma yaparken çekiçle cep telefonu kırdığı sırada kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle dönemin CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi

Dairenin kararında Erbay'ın kürsüye şiddet uygulayarak zarar verdiği kamera görüntüsü ve aynı gün düzenlenen tutanakla sabit olduğu vurgulandı

(Kemal Karadağ/TBMM)

9- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek özel oturumda Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

10- Geleneksel el sanatları ustası, anıları tespih tanelerine işliyor

Ankara Kalesi'ndeki dükkanında yaklaşık 11 yıldır faaliyet gösteren 44 yaşındaki Hasan Kurşun, kişilerin kıymet verdiği anılarını tespih tanelerine dönüştürüyor

Hasan Kurşun:

"Tespihleri kendim yapıyorum, yaptığım her tespih aslında benden bir parça. Çok özeniyorum, çok da seviyorum"

"Obje türü uygun olan malzemelerden tespihler yapabiliyoruz. Müşterilerimizin en çok istediği, en çok talep ettiği ürünler bunlar. Antika malzemelerden de tespih yapıyoruz"

(Semih Erdoğdu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İnsan hayatına dokunma arzusu tıp kariyerlerinin yolunu açtı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu:

"Babamla beraber annem hastanedeyken dışarıda kaldığımız süreçler hemşirelerin, doktorların, diğer sağlık çalışanlarının anneme yaptıkları yardımları, bize destekleri, benim başımı okşamaları inanılmaz derecede beni mutlu etmiştir"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun:

"Başlangıçta elektrik elektronik mühendisliğini kazandım ancak tıp bana daha uygun geldi. İnsanlara yardım etmek, onlarla iletişimde olmak çok büyük bir mutluluk veriyor"

(Enes Ege-Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Emtia piyasalarında güvenli liman arayışı hedefleri arttırdı

ABD merkezli Citi Research, gelecek üç ay için altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükselttiğini açıkladı

Avustralya merkezli çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi ANZ de yayımladığı raporda yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara yükselttiğini, altı aylık tahminini ise daha önceki 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara çıkardığını duyurdu

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

13- Milli atıcı geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, 20 yılı aşan tecrübesiyle ortaöğretim öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Cevat Karagöl:

"Çalışmalarımız çok yoğun ve oldukça güzel geçiyor. Bu spora başlayan öğrenciler, geldikleri ilk güne göre oldukça ivme kazandılar"

(Hayati Akçay/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Genç kadın milli güreşçiler, uluslararası arenada başarıya odaklandı

17 yaşındaki milli güreşçi Şeyma Çacar:

"Hedeflerime adım adım gidiyorum. Şu anki hedefim Şampiyonlar Turnuvası'nda en iyi şekilde derece yapmak. Sonra da Avrupa, dünya ve olimpiyatlar olarak devam etmek istiyorum"

15 yaşındaki milli güreşçi Ecrin Karademir:

"Şampiyonalarda daha iyi başarılar elde etmeyi planlıyorum. Hedeflerimde öncelikle Avrupa ve dünya var"

(Gökhan Yılmaz/Zonguldak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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