ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- AK Parti'nin yeni anayasa için kurduğu komisyonun çalışma detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor

Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği öğrenildi

(Aynur Ekiz/TBMM)

2- Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçecek

Türkiye, halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya eklediği ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile daha da ileri seviyeye taşımaya hazırlanıyor

2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi platformu ile Türkiye'nin Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Grafikli)

3- DSÖ'den " Gazze'deki açlık ve kıtlık çok yüksek seviyelere ulaştı" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy:

"İnsanlar temel gıda ihtiyaçlarını ve besini elde etme konusunda çok çaresizler"

"İnsanlar yemek yemediğinde aç kalıyor, ölüyor. İlaç, tedavi ve yiyecek olmadan insanlar ölüyor"

(Muhammed İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Danimarkalı enerji ve lojistik şirketleri Türkiye'de yatırım fırsatı kolluyor

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft:

"Savaşın sona ermesinden sonra Ukrayna'nın yeniden inşasında ve yakında başlayacak olan Suriye'nin yeniden inşasında, Danimarkalı ve Türk şirketlerin birlikte çalıştığını rahatlıkla görebiliyorum"

"Danimarka'nın yenilenebilir enerji alanında büyük şirketleri var ve bu şirketler Türkiye'de yatırım ve satış yapmakla ilgileniyor"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- İş dünyası, "Türkiye- İspanya JETCO 3. Dönem Toplantısı"nda stratejik sektörlerde işbirliklerine odaklanacak

Türk ve İspanyol iş dünyası temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirmesi beklenen JETCO 3. Dönem Toplantısı'nda, dijital teknolojilerden yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda önemli işbirlikleri değerlendirilecek

DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir:

"Toplantı vesilesiyle iki ülke arasında belirlenen stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeyi, bu işbirliğinin özellikle yenilikçi sektörlerde ilerletilmesini hedefliyoruz"

"İki ülkenin ticaret hacmini artırma yönündeki kararlılığının, gelecekte daha derin işbirliklerinin önünü açacağına inanıyorum"

(Mert Davut-Seda Tolmaç/Ankara)

6- Almanya'da 32 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası

Irkçı saldırıda 5 aile bireyini yitiren Kamil Genç: "O günler bizim için çok acıydı, o acıyı hala yaşıyoruz"

Avukat Fatih Zingal: "Solingen önemli bir hadise ve o saldırının gerçekleştiği, Genç ailesinin yaşadığı caddede bu olayın unutulmaması için bir anıt evi olması gerekiyor"

(Mesut Zeyrek/Solingen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AB çalışanları, Brüksel'in Gazze için eyleme geçmesini istiyor

AB'nin İsrail politikasını değiştirmesi için 2 bin imza toplayan çalışanlarını temsilen Zeno Benetti:

"Biz herhangi bir politikaya ya da daha doğrusu Gazze'deki AB faaliyetlerini karakterize eden 'politika eksikliğine' sadakat beslemiyoruz. Biz AB'nin kurucu anlaşmalarına sadığız"

-? ?"Bence anlaşmalar çok açık. AB'nin dış faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü korumanın önemini vurguluyorlar"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

8- Gazze Mahkemesi girişimi üyeleri, "İsrail'in soykırım suçunu" dünyaya duyuruyor

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde hukuk ve küreselleşme alanında çalışan Gazze Mahkemesi girişimi üyesi Prof. Dr. Penny Green: "Batı'daki çoğu ülke sessiz kaldı, aslında sessiz de kalmadılar, İsrail'e çok yüksek sesle destek verdiler. Soykırıma karşı çıkan, Filistin'in özgürlüğünü savunan bizlere saldırdılar"

Gazze Mahkemesi Projesi Koordinatörü Ahmet Köroğlu: "Tam da sistemin krize girdiği ve artık insanlığın harekete geçmesi gerektiğinden hareketle bu proje ortaya çıkmış oluyor. Eğer uluslararası yargı, sistem, siyaset, bu işe çözüm bulamıyorsa o zaman insanlar bu işin sorumluluğunu alıp çözebilirler"

(İsmail Özdemir/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk zırhlılarının ihracat başarısı Nurol Makina'yı 220 basamak yukarıya taşıdı

Türk savunma sanayisi bünyesinde 4x4 zırhlı muharebe araçları üreten Nurol Makina, ulaştığı satış rakamıyla Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 220 basamak birden yükseldi

Tüm sanayi dallarında en fazla ilerleme kaydeden 5'inci, savunma sanayisinde ise birinci şirket olan Nurol Makina, bu performansa tamamına yakınını ihracattan elde elden gelirle ulaştı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

10- Yapay zeka projeleri için fon taleplerinde ciddi artış

Avrupa Araştırma Konseyi Başkan Yardımcısı Eystein Jansen:

"Yapay zeka konusunda fon talep eden proje önerilerinde çok büyük bir artış var. Bu kadar çok teklifin değerlendirilmesi için özel paneller kurmayı düşünüyoruz"

"Türk kurumları ve bilim insanları da proje tekliflerini iletebilir. Şu ana kadar Türkiye'den yaklaşık 40 proje finanse edildi"

(Tolga Yanık/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi adayların ekonomik vaatleri öne çıkıyor

Seçimin en güçlü adayı olarak görülen ve yaklaşık yüzde 31,4'lük oy oranıyla anketlerde birinci çıkan Trzaskowski'nin başlıca vaatleri arasında savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması geliyor

Yüzde 29,5'lik oy oranıyla anketlerden ikinci çıkan 42 yaşındaki muhafazakar tarihçi Nawrocki ise vergilerin düşürülmesini, AB'nin Göç ve İltica Paktı ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan çekilmeyi savunuyor

(Murat Temizer/Ankara)

12- Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 111'i gıda sektöründen

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasına göre, gıda sektörünü, 66 firmayla ana metal sanayi firmaları takip etti

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

13- Şahika Ercümen müsilaja dikkati çekmek için Marmara'ya umut dalışı yaptı

UNDP Türkiye "Sudaki Yaşam Savunucusu" dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen: "Resmen bir şehri sanki böyle hayalet bulutların sardığını düşünün. Suyun altı da aynen bu şekilde. Bu sadece görüntü olarak değil, tüm deniz canlarının da üzeri sarılmış, onların tüm yaşam fonksiyonlarını da bastırmış durumda. Suyun altı ve denizlerimiz can çekişiyor"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarı: "23 Ekim'den beri yoğun şekilde müsilaj var. 23 Ekim'de Erdek'te başladı ve sonra İstanbul kıyılarına yayıldı. Bilhassa 45 günde bütün Marmara'ya yayıldı. Yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar örümcek ağı gibi Marmara Denizi'nin altı örülmüş durumda"

(Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Ultra maratoncu 66 yaşındaki Duran, ekip arkadaşıyla Tanzanya'daki 262 kilometrelik yarışa hazırlanıyor

Bakiye Duran: "Vahşi doğa, tehlikeler var. 5 bin 900 metreye çıkacağız. Eksi 20 derecede gece geçireceğiz. Bu bir dayanıklılık ve hayatta kalma yarışı"

Duran'ın ekip arkadaşı olarak yarışmaya takım elbiseyle katılacak olan 43 yaşındaki Bilal Gül: "Bugüne kadar birçok dağın zirvesine takım elbiseyle çıktım. Türk bayraklı kravatım olmadan asla koşmam"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Aksaray'ın fanatik Trabzonsporlu köyü

Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde yaşayanlar, taraftarı oldukları Trabzonspor'a gönülden bağlılıklarıyla dikkati çekiyor

Bordo mavili takıma gönül veren Muhtar Tuncer Derin:

"Köyümüzde büyük küçük herkes Trabzonsporlu. Köyümüzün girişinde ve sokaklarında Trabzonspor bayrağı her zaman asılı"

(Zekeriya Karadavut-Hacı Özkan/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Türk futbolcular

Bu sezona kadar 7 milli ve 3 Türk kökenli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselen takımın kadrosunda yer aldı

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde; milli futbolcular Arda Güler, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının kadrosunda yer aldı

Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan, Emre Can ve Mehmet Scholl da finale çıkan takımlarının kadrosunda yer aldı

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, PSG karşısındaki final maçında süre alması durumunda "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek

(Fatih Erel/İstanbul)

17- Süper Lig'e son bilet Sakarya'da belli olacak

Trendyol 1. Lig üçüncüsü Solwie Energy Fatih Karagümrük ile play-off'ta 2 turda rakiplerini saf dışı bırakan Teksüt Bandırmaspor yarın Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek

Bu sezon 30. kez uygulanan play-off sisteminde Sakarya ilk kez final maçına ev sahipliği yapacak

(Ali Korkmaz/İzmir) (Grafikli)

18- EAFF Şampiyonlar Ligi kupası Ankara'da sahibini bulacak

Başkentte 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, 8 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), 1. FSV Mainz 05 (Almanya) ve Real Betis (İspanya) ile karşılaşacak

Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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