Özeleştiri Yaptığını Söyleyen Erdoğan\'a Eminönü\'nden Çağrı: Gelsinler, Dolaşsınlar, Görsünler Pazarların Halini

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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, yaşanan ekonomik krizle ilgili "kimi eksiklikler ve yanlışlar" olduğuna ilişkin özeleştirisini, ekonomi kurmaylarının halkın çektiği sıkıntıların farkında olup olmadığını, İstanbul'un simge meydanlarından Eminönü'nde vatandaşlara sorduk. Bir vatandaş "Sarayda kendi halinde, zevk sefa içerisinde yaşıyor" derken, bir başkası "Gelsinler, dolaşsınlar, görsünler pazarların halini. Halkın koyabileceği kadar bir parayı koysunlar cebine halk gibi, bir gitsin dolaşsın da bakalım alıp evine ne götürebiliyor" diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son grup konuşmasında, 31 Mart'taki seçim başarısızlığını değerlendirirken "Bu bir özeleştiridir, açık ve net. 'İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır' demiş atalarımız. Biz de başkalarını eleştirmeden önce sorunu kendimizde arayacağız" dedi. Erdoğan, yaşanan ekonomik krizle ilgili "kimi eksiklikler ve yanlışlardan" söz etti ve "Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, bizim kimi eksiklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insan istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu özeleştirisini, halkın çektiği sıkıntılardan ekonomi kurmaylarının farkında olup olmadığını, İstanbul'un simge meydanlarından Eminönü'nde vatandaşlara sorduk.

"Sarayda zevk sefa içinde yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın yaşadığı geçim sıkıntısından haberi olmadığını düşündüğünü ifade eden bir vatandaş, "Sarayda kendi halinde, kendi mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşın ne olduğundan bihaber şu anda" derken başka bir vatandaş da "Halkın ıstırabından da haberi var, geçindiğinden de haberi var geçinmediğinden de" şeklinde konuştu.

AK Partili olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise ülkeyi yönetenlerin de durumu gördüğünü belirterek, "Diyor nasılsa benim maaşım var, vurgunum var, fakir ölsün, bana ne" diye konuştu.

ANKA muhabirinin "Yöneticiler halkın, çarşı pazarın durumundan haberdar mı sizce" şeklindeki sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlar şöyle:

Mehmet Oluk: Yok yok, sarayda kendi halinde, kendi mutluluğunu yaşıyor. Zevk sefa içerisinde yaşıyor. Vatandaşın ne olduğundan bihaber şu anda. Hatta o kadar hayal aleminde ki, vatandaşın ne yaptığı umurunda bile değil.

Songül Oluk: Pazara gelsinler, dolaşsınlar, görsünler pazarların halini. Halkın koyabileceği kadar bir parayı koysunlar cebine halk gibi, bir gitsin dolaşsın da bakalım alıp evine ne götürebiliyor? O zaman anlar insanların halini. 1000 lirayla pazara gitsin bakalım, 4-5 kişilik bir aileye ne götürebiliyor onunla. Bir görsün halkın halini o zaman.

"Halkın ıstırabından da haberi var geçinmediğinden de"

70 yaşındaki Saniye Çoban: Var, haberi olmaz mı? Bir Cumhurbaşkanımız, niye haberi olmasın ki her şeyden. Halkın ıstırabından da haberi var, geçindiğinden de haberi var geçinmediğinden de.

73 yaşındaki Havva Öztürk: Nerede ucuz varsa ona gidiyoruz. Bütçe yok. Alışverişe gücümüz yetmiyor. Gücü yetmeyen, çok fakirler aç kalıyoruz. (Yönetenler bunu biliyor mu?) Çoğu biliyor, çoğu da bilmiyor.

Van'dan İstanbul'a akraba ziyaretine gelmiş olan ve ismini vermek istemeyen vatandaş: Tabii haberdardır. Görmüyor mu, bunlar uzaydan mı geliyor? Görüyor. Diyor nasılsa benim maaşım var, vurgunum var, yatım var. Diyor fakir ölsün, bana ne. Van'da iş yok. Ne çiftlik var, ne fabrika var, iş yerleri kapandı. 8 tane milletvekili var. Herkes kendi cebine, çevresine çalışıyor. Halk da acından ölmüş. Geçim çok zor. AK Parti'liyim ama içim de yanıyor. Böyle olmaması lazım.

Esma Şahin: Bu fakiri fukarayı niye düşünmüyorlar? Adım atmıyorlar anca koltukta kavga ediyorlar, birbirleriyle uğraşıyorlar. Fakirin fukaranın halini sormuyorlar. Bizi biraz görsünler.