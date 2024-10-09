Özgür Özel, Almanya Büyükelçisi ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile görüştü. Görüşmede CHP lideri Özel'e, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
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