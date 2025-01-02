Özgür Özel: Asgari Ücretli Ayda 2,5 Çeyrek Altın Kaybediyor - Son Dakika
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Özgür Özel: Asgari Ücretli Ayda 2,5 Çeyrek Altın Kaybediyor

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CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da esnaf ziyareti sırasında asgari ücretlinin gelir kaybını hesapladı.

02.01.2025 16:53
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(MANİSA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da esnafı ziyaret etti. Özel, bir kuyumcuda, hesap makinesiyle hem asgari ücretlinin hem de emeklinin AK Parti dönemindeki gelir kaybını altın üzerinden tek tek hesapladı ve "Bugün için asgari ücretli ayda 2,5 çeyrek altın kaybediyor. Şu anda her emekli 4 çeyrek altın kayıpta" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi ve milletvekili olduğu Manisa'da esnafı ziyaret etti. Kentin Şehzadeler ilçesindeki esnafı ziyaret eden Özel, konuşmalarında gündemine emekli ve asgari ücretlinin geçimini odağa alırken, bir kuyumcuda dükkan sahibiyle birlikte yaptıkları altın hesabı dikkati çekti.

CHP lideri Özel ve kuyumcu, hesap makinesiyle asgari ücretli ve emeklilerin 22 yıllık süreçte altın hesabı üzerinden maaşlarında yaşadıkları zammı ortaya koydu.

Özel: "Asgari ücretli ayda 2,5 çeyrek altın kaybediyor"

Kuyumcuyla birlikte hesabı yapan Özel, şunları söyledi:

"Her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Bundan 22 yıl önce bu iktidar geldiğinde asgari ücretli maaşıyla 7 çeyrek altın alabiliyormuş. Bugün verilen maaşla 4,5 çeyrek altın alabiliyor. İktidar geldiğinde 7 çeyrek alın alınabiliyordu, şimdi 4,3. Yani 2,7 çeyrek altın zararı var asgari ücretlinin. 12 bin 250 lira zararı var. Bugün için asgari ücretli ayda 2,5 çeyrek altın kaybediyor. En düşük emekli maaşı alan da 8 alıyormuş şu anda 3,5 çeyrek altın alıyor. Şu anda her emekli 4 çeyrek altın kayıpta."

Kuyumcu: "Tezgahta oturmak nedir bilmiyorduk"

Özel'in kuyumcu Göksel Özenç'e 20 yıl öncesine göre vatandaşın alım gücünün farkını sorması üzerine, "Sene 1994-1995 yılında günde üç defa İzmir'e gidip geliyordum. Şimdi İzmir'in yolunu unuttuk. Tezgahta oturmak nedir bilmiyorduk. Şimdi müşteriyi kapının önünden içeri sokabiliyorsak, sokabiliyoruz, sokamadığımızda gidiyor. Alım gücü yok insanların "dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: Asgari Ücretli Ayda 2,5 Çeyrek Altın Kaybediyor - Son Dakika

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