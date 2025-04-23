CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Ankara'daki konutunda ziyaret ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Ahmet Necdet Sezer'e Ziyaret - Son Dakika
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