Özgür Özel\'den Asgari Ücret Açıklamaları

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Özel, asgari ücretlinin aldığı ücretin önemli bir kısmının kiraya, geri kalanının zorunlu harcamalara, gıdaya, bir miktar giyime, çocuğunun kırtasiye masrafına yetmeden tükendiğini belirtti.

TÜİK'in hesabına göre yıllık enflasyonun yüzde 50 olduğunu belirten Özel, "Ben TÜİK'in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum. Asgari ücretlinin gerçekleşen enflasyonu geçen sene yüzde 80." dedi.

" Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sı asgari ücret alıyor"

Özel, Almanya'da asgari ücretin çalışan 100 işçiden 6'sını ilgilendiren bir konu olduğunu ancak Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sının asgari ücret aldığını söyledi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret beklentisinin kendilerinin beklentisi olan 30 bin lira seviyesine yakın olmasının önemine değinen Özel, "Dün apar topar perşembe-cuma günü yapılacak bir toplantıya TÜRK-İŞ davet edildi. Ona katılmamaları bu emrivakiye alet olmamalarını son derece önemli bulduğumu açıkça ifade etmek isterim." diye konuştu.

Asgari ücretlere ilişkin geçmiş dönem verilerini paylaşan Özel, "2002 yılında asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Ocak 2024'te 17 bin lira 5 çeyrek altın alıyordu, 3 bin 327 liraydı çeyrek altın. Bugün verdikleri 22 bin lira bugünkü fiyatla 4 buçuk çeyrek altın alıyor." ifadelerini kullandı.

Özel, asgari ücret meselesine tahammüllü yaklaşamayacaklarını belirterek, "Biz cumartesi günü sivil toplum örgütlerinin Ankara'daki 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla yapılacak olan Tandoğan'daki mitingde varız, 30 bin liranın altındaki asgari ücrette yokuz. Cumartesi günü Tandoğan'da varız. O mitinge Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm asgari ücretlileri ve tüm emeklileri çağırıyoruz."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Özel'e ziyareti için teşekkür ederken, bir sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacaklarını ifade etti.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özel TÜRK-İŞ ziyaretinin öncesinde, Yenişehir Pazarı'na da uğradı. Burada pazar tezgahlarını gezen Özel, esnafla bir süre sohbet etti.