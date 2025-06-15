Özgür Özel'den Babalar Günü Kutlaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, partisinin önceki genel başkanlardan Altan Öymen'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.
Özel, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Babalar Günü dolayısıyla telefonla aradı.
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