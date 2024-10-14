Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Tebrik - Son Dakika
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Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Tebrik

CHP Lideri Özgür Özel, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.

14.10.2024 19:02
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Daron Acemoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte layık görülen Daron Acemoğlu'na ilişkin bir mesaj da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. X hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan CHP Lideri Özel şu ifadeleri kaydetti:

"Kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Sn. Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyorum. Nobel jürisinin yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadelerinin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin gerekçelerini anlatması açısından çok anlamlı olduğunu değerlendiriyorum."

Özel'den Acemoğlu'na tebrik telefonu

Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, Acemoğlu'na kazandığı ödül nedeniyle tebriklerini iletirken, bu ödülün tüm Türkiye'yi gururlandırdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Daron Acemoğlu, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Tebrik - Son Dakika

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