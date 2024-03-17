CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin\'de emeklilere seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere seslenerek "Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese, size hiç karışmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. O geldiğinde en düşük emekli maaşınız 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 çeyrek altın almıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. Bir şeyi kaybettiğin yerde ararsın. Siz ayda 5,5 çeyrek altını seçim sandığında kaybettiniz. Onu arayacaksanız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart Pazar günü sandık başında arayacaksınız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Osmaniye Düziçi'nde halk buluşması programına katıldı. Burada seçmenlerden partisinin adayları için oy isteyen Özel, bölgede açılmak istenen altın madenine tepki amaçlı açılan pankarta ilişkin, "Buranın İliç olmasını istemiyoruz diyorlar. Niye? Bir altın madeni tehlikesi var. Eğer altın madeni Düziçi'ne gelirse suya siyanür karışır. Çünkü madenin yeri tam su yatağının olduğu yer. Siyanür bundan sonra başta doğacak çocuklar hepimizin sağlığını tehdit eden, açık maden olursa İliç gibi olur. Her şartta Düziçi'ne zararı olur. O yüzden CHP olarak tavrımız her zaman net. Türkiye'nin dört bir tarafında halk sağlığına karşı hiçbir şeye evet demeyiz. Belediye başkan adayımız Süleyman Algan. Seçilecek Allah'ın izniyle. Bir altın madeni çıkarılmaya çalışılsa Düziçi'ndeki herkesin önüne geçecek, mücadele edecek. Onun sözünü veriyoruz" dedi.
Daha önceki yerel seçim süreçlerine değinen Özel, 2019'da CHP'den seçilip AKP'ye geçen belediye başkanına isim vermeden atıfta bulunarak Düziçi Belediye Başkan Adayı Süleyman Algan'ın adaylık sürecini anlattı.
"Şu anda Düziçi bütünleşmiş durumda değil mi? Hep beraberiz değil mi? Hep birlikte kazanacağız değil mi" diyen Özel, şöyle devam etti:
"Düziçi'nin derdi ve sorunu çok. Boyunu aşan sorunları var. Şunu söyleyeyim, siz Süleyman Algan'ı belediye başkanı seçeceksiniz ya. Onun bir omzunda benim bir elim hep duracak. Genel Başkanın ilçesi burası, Düziçi. Bir de Süleyman Algan'ın bir omzu daha var. O omzuna videoyu izlemişsinizdir. Mansur Yavaş'ın eli hiç eksik olmayacak. Düziçi'nde ne ihtiyaç varsa o çalışacak ve yapacak. Zorlandığı yerde CHP'li belediyeler onun yardımına koşacak. Biz Düziçi'nde bugüne kadar yapılmamış hizmetleri yapacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, yüzünüzü güldüreceğiz."
Konuşmasında, 14-28 Mayıs seçimleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamalarında mülakatı kaldırma vaadini hatırlatan Özel, atama bekleyen öğretmenlere işaret etti. Özel, "Buradan öğretmen okulunun, köy enstitüsünün olduğu yerden bir kez daha seslenelim. Geçtiğimiz seçimlerden önce Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarına öğretmenliği üniversitede okumuş, öğretmen olmayı hak etmiş kişilere söz verdi. Dedi ki mülakatı kaldıracağım, atama yapacağız dediler. Tayyip Erdoğan geldiğinde 60-80 bin arasında ataması yapılmamış öğretmen vardı. Böyle şey olmaz hepsini atayacağım dedi ama şimdi bir milyon öğretmen var. Bu bir milyon öğretmen söz verilmesine rağmen mülakata sokuluyor, mülakat kaldırılmadı. Öğretmen kardeşlerimiz diyorlar ki mülakatsız acilen 80 bin atama istiyoruz diyorlar. Biz de Düziçi'nden öğretmenlerin yetiştiği Düziçi'nden Türkiye'deki bütün öğretmenlere destek veriyoruz" diye konuştu.
AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının giderek düştüğüne dikkat çeken Özel, şunları söyledi:
"Bu yılın en büyük, en kalabalık ve en yoksul korosu, emekliler korosu. Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese, size hiç karışmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. O geldiğinde en düşük emekli maaşınız 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 çeyrek altın almıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. Bir tanesini cebinden düşürsen bütün gün ararsın. Bir sefer değil her ay kaybediyorlar. Kimin yüzünden kaybediyorlar, nerede kaybettiler? Bakın bir şeyi kaybettiğin yerde ararsın. Siz ayda 5,5 çeyrek altını seçim sandığında kaybettiniz, onu arayacaksanız yine bir başka seçim sandığında, 31 Mart Pazar günü sandık başında arayacaksınız."
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