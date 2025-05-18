CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024–2025 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik heyeti ve sporcularını kutluyorum. Avrupa kupalarında ülkemizin adına mücadele edecek tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Galatasaray'a Kutlama - Son Dakika
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