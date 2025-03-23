Özgür Özel'den Havai Fişek Uyarısı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Havai Fişek Uyarısı

CHP Lideri Özgür Özel, Bozdoğan Kemeri'nde izinsiz gösteri yapanlara havai fişek atmamaları gerektiğini söyledi.

23.03.2025 02:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bozdoğan Kemeri'nde izinsiz gösteri yapanlara seslenerek, "Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam. Minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen haklı pozisyonumuzu savunalım. Bu meydanın gücü haklılığında. Haklıyız, kazanacağız." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etti.

İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenen Özel, "Bu akşam burada İstanbul'da bir tarih yazılacak. Bunun karşısında durmayın, duramazsınız." dedi.

Bozdoğan Kemeri'nde izinsiz gösteri yapmak isteyenlere çağrıda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Bozdoğan Kemeri tarafına doğru havai fişek atılması gibi bir durum olursa bunu ne sahiplenebiliriz ne savunabiliriz. Lütfen oradaki arkadaşlar bu tarafa gelsinler. Bu gece ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Haklıyken haksız çıkamayız. Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam. Minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen haklı pozisyonumuzu savunalım. Bu meydanın gücü haklılığında. Haklıyız, kazanacağız."

Özel, Bozdoğan Kemeri'nde müdahale sonucu biber gazının rüzgarla alana geldiğini aktararak, "Bozdoğan'da 5 milletvekilim gayret gösteriyor. Polise havai fişeği silah gibi atarsan o da buraya karşı bunu atıyor. Bu Bozdoğan'daki işi kesin arkadaşlar. Biz bu akşam Saraçhane'ye, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, gerekirse Çağlayan'a yürümeye varız ama provokasyona, kavgaya yokuz. Önümüzde engel olursa engelleri yıkarız. Biz Ekrem Başkan'a da İstanbul'un özgürlüklerine de sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun savcılıkta ifade verdiğini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Bugün en az 5 saat o iki ayrı sorgunun savcılık ayağının olacağını, o aşamadan sonra bir mahkemeye sevk olmayacağını ümit ederiz ama mahkemeye sevk olursa neredeyse bir o kadar zamanın da geçeceğini yani Çağlayan'daki sürecin sabahın ilk ışıklarına kadar devam edebileceğini, oradaki avukat arkadaşlarımız bize bildirdiler. Orada 30 ayrı savcı ifade alacak ama daha sonra bu ifadelerin birleştirilmesiyle hakimliğe sevkten önce birkaç saatlik bir ara olacak. Bu süreci yakından takip edeceğiz."

Önce nisan ayında Taksim'i isteyeceklerini kaydeden Özel, " 1 Mayıs'ta bu kitleye Taksim'i isteyeceğiz. Açacaklarsa açacaklar, açmazlarsa biz açacağız. Bu gece Saraçhane'ye, Çağlayan'a sahip çıkmaya, 1 Mayıs'ta Taksim'i almaya var mıyız? İşte bu güç kazanır." diye konuştu.

Özel, konuşması sırasında alandaki bazı vatandaşların meşale yakması üzerine, bunun biber gazı sanıldığını söyleyerek, yakılmaması uyarısında bulundu.

Özgür Özel, konuşması sonrası İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla İstanbul Adalet Sarayı'na gitmek üzere buradan ayrıldı.

"Oyumu Ekrem Başkan'dan yana kullanacağım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da burada gençlerin taleplerini dile getirdiğini, gösteri ve protestonun anayasal bir hak olduğunu söyledi.

Kamuoyunda 2023 seçimlerinde yoksulluk, işsizlik ve eğitimdeki sorunlar yerine "Aday kim olacak?" konusunun konuşulduğunu belirten Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında da yine bu konunun gündemde tutulduğunu kaydetti.

Yavaş, "Şunu bilmiyorlar, Ekrem Başkan'ın da benim de Sayın Genel Başkanımızın da koltuk kavgası yok. Tek derdimiz bu ülkeyi bu iktidardan kurtarmak. El ele verip toplumdaki tüm renklerle ortak bir yol çizerek inşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Ben de 23'ünde gidip oyumu kullanacağım. Ekrem Başkan'dan yana kullanacağım elbette... Çünkü devir sen-ben kavgası değil, devir şu anda bir arada olma, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkma devri." dedi.

"Protesto edin ama kaldırım taşlarını sökmeyin"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de alandaki gençlere seslenerek, "Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, slogan atın, şarkı söyleyin, protesto edin ama kaldırım taşlarını sökmeyin, şiddet uygulamayın. Maskeye gerek yok, sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar maske taksın." diye konuştu.

Son yerel seçimlerde, genç genel başkanının CHP'yi birinci parti çıkardığını anlatan İnce, "Önümüzde genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. CHP'ye 42 yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak, önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum. CHP'nin iki cumhurbaşkanı adayı var, birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. İkimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev, CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de buluşmada yer aldı.

Buluşmada, Zülfi Livaneli, Moğollar ve Erdal Erzincan şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Havai Fişek Uyarısı - Son Dakika

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