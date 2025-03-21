Özgür Özel'den Nevruz Mesajı

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nevruzu kutladığı ve Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde okunan mesajında, "Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yaşadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır. Hiçbir zalim, hiçbir Dehak kardeşliğimizi bozamadı, bozamayacak. Newroz piroz be" ifadelerini kullandı.

DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da kutlanan nevruz için ilk kez bir CHP Genel Başkanı mesaj gönderdi. CHP Genel Başkanı Özel'in mesajı kutlamalar sırasında okundu. Özel, mesajında Kürtçe "Newroz piroz be" diyerek, halkın nevruzunu kutladı.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim, bir yandan zalim Dehak'larla mücadele ederken, bir yandan da baharın müjdecisi Newroz'u kutluyoruz. Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yaşadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır. Hiçbir zalim, hiçbir Dehak kardeşliğimizi bozamadı, bozamayacak. Bizler, farklılıklarımızın harmanlanmasıyla oluşmuş zenginliğin farkında olarak, kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği, herkesin eşit haklarla, barış içinde yaşadığı bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Newroz'un sıcaklığı, tıpkı bugün yakılan ateş gibi, yüreklerimizi aydınlatsın ve geleceğe dair umutlarımızı büyütsün. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Diyarbakırlı kardeşlerimin Newroz'unu kutluyor, bu baharın barışa, kardeşliğe ve demokrasiye vesile olmasını diliyorum. Newroz piroz be."