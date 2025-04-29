Özgür Özel'den Özdağ Duruşması Sonrası Açıklama - Son Dakika
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Özgür Özel'den Özdağ Duruşması Sonrası Açıklama

Özgür Özel\'den Özdağ Duruşması Sonrası Açıklama

Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın duruşmasını takip ettiklerini ve gözaltına alınan partililer için destek vereceklerini belirtti.

29.04.2025 14:53
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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın duruşmasının ardından açıklamada bulundu. Özel, "Bugün Ümit Özdağ'ın duruşmasından ayrıldık. Bir gözümüz, bir kulağımız Vatan Emniyet'teydi. Vatan Emniyet'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan arkadaşlarımız, adliyeye sevk edildiler. Gün boyunca arkadaşlarımızın önce savcılık, sonra sevk edilirlerse hakim karşısındaki ifadelerinde yanlarında olacağız. Ben de gün içinde burayı takip edeceğim. Gerektiğinde buraya geleceğim. Dikkatli bir şekilde, sabırlı bir şekilde bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına katıldı.

'UTANÇ VERİCİ BİR YARGILAMAYA TANIKLIK ETMEK ZORUNDA KALDIK'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özgür Özel," Biraz önce arkamızdaki Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Utanç verici bir yargılamaya tanıklık etmek zorunda kaldık. Tabii bu işin utancı bize ait değil. Bu işin utancı, bu ülkeyi yönetenlere, yönetene ait. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı o kadar şımarmış, o kadar şımartılmış ki; kendisini Türkiye Cumhuriyet Başsavcısı sanıyor. Böyle bir yetkisi yok. Sonra bu davadan, bugün görülen davadan tutuklayamadı. Kayseri'de 7 ay önce olmuş, Kayseri Emniyeti'nin, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmadığı, dava açmadığı bir şeyden tutuklama kararı verdi. Bugün tutuksuz olduğu dosyadan yargılanıyor. Buradaki mahkeme yetkisizlik kararı vermişti 'Ankara'nın görmesi lazım' diye. Aslında buradaki hukuki gerçeği bütün hukukçular, hepimiz görüyoruz. Bir tek kendini hukukun üstünde sanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı görmüyor. Cari durumun iktidarı, geleceğin muhalefetidir. Cari durumun, mevcut durumun, fiili durumun iktidarı, iktidarı devretmenin gününü saymaktadır. Bugün İtalya'da Erdoğan. İtalya basını da İtalya siyaseti de Avrupa siyaseti de bilmektedir ki Erdoğan gidicidir. Geleceğin iktidarı, bugünkü muhalefettir. O yüzden ahlaki üstünlüğü olmayan, psikolojik üstünlüğü kaybetmişlerin çoğunluk enerjisinden korkmaları normaldir. Ama asla bize engel olamazlar. Karar verdiğimiz gün, an ve yerde milyonlar oluruz" şeklinde konuştu.

'GEREKTİĞİNDE BURAYA GELECEĞİM'

Özel, "Bugün Ümit Özdağ'ın duruşmasından ayrıldık. Bir gözümüz, bir kulağımız Vatan Emniyet'teydi. Vatan Emniyet'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan arkadaşlarımız, adliyeye sevk edildiler. Aileleriyle bir araya geldik, ailelerinin hatırını sorduk. Moral verdik. Gün boyunca arkadaşlarımızın önce savcılık, sonra sevk edilirlerse hakim karşısındaki ifadelerinde yanlarında olacağız. Ben de gün içinde burayı takip edeceğim. Gerektiğinde buraya geleceğim. Dikkatli bir şekilde, sabırlı bir şekilde bu süreci yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta salı günü 'Akın' istedi diye adaletten uzak, sana yakın isimler gittiler Meridien Otel'in kamera kayıtlarını aldılar. Cuma günü hepsi basına servis edilmişti. Dün saçma sapan açıklamaları ile kendi kendini rezil eden İçişleri Bakanına söylüyorum. Bak benim burada koruma ekibim var. Cumhurbaşkanlığının koruma ekibi var. Bu ekiplerin hepsi senin bakanlığına bağlı. Bu ekipler, Cumhurbaşkanı geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 7 Mart'ta iftar yaparken Avrasya Merkezinde, Cumhurbaşkanı nereye gitse bir video kayıtlarının olduğu cihazların başına oturuyorlar. İki cumhurbaşkanının girdiği yerdeki bütün kameralara bantlıyorlar. 'Olmaz' demişsin ya sana bütün Ankara'daki devlet büyükleri korumadaki görevli, bütün polisler gülüyor, kargalar da gülüyor" dedi.

'İBB'NİN JAMMERLERİ ÖNCEKİ DÖNEM AK PARTİ'DEN ENVANTERE GİRDİ, ORADAN KALDI'

Özel, "İBB'nin jammerleri bize önceki dönem AK Parti'den envantere girdi, oradan kaldı. İstanbul Büyükşehir'in rahmetli belediye başkanı, makam aracının arkasında jammer taşıyan minibüsle geziyordu. İBB'de taşınan o jammerlar, o valizler CHP döneminden değil arkadaş. Aklınızı başınıza toplayın. ve bir daha söylüyorum bu memleketin mevcut cumhurbaşkanı niçin jammer kullanıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için jammer kullanıyor. Bu memleketin mevcut cumhurbaşkanı niçin kamera kapattırıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor. Kaldı ki bizim konuşmalarımızı siz dinleyip tedbir alabilirseniz, sizin konuşmalarınızı biz dinleyemeyiz. Dinlese dinlese neyi istedilerse verdiğiniz cemaatin biri dinler sizi. Bizde yatak odasına girmek, senin deyiminle haremine girmek, masanın altına böcek koymak yok. Onu senin gibi çok sevdiğin, biat ediyor diye bir yerlere getirdiğin, alnı secdeye değiyor diye bizden çok güvendiğin senin adamların yaptı, yaptırdı. Sizin ahlakınızda var aileyle uğraşmak. Senin ailenle senin FETÖ'cülerin uğraşıyordu, FETÖ'cülerin ailesiyle sen uğraştın. Şimdi bizim ailelerimize eli uzatma, o eli kırarız. Aileyle uğraşmak, kadınla uğraşmak, savaş ahlakında dahi yoktur. Savaşta, en kötü günde gemi batarken çocukları sakınırlar, kadınları sakınırlar. Bir kadın, kadın olduğu için değil, birey olduğu için suçu varsa suçunun hesabını verir. Aslanlar gibi orada birçok kadın var. Bütün iddiaların cevabını verir" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Özdağ, Özgür Özel, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Özdağ Duruşması Sonrası Açıklama - Son Dakika

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