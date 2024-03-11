CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Silivri Belediye Başkanı MHP\'liliğini gizlemeye başlamış

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen mitingde, "Silivri Belediye Başkanı, MHP'liliğini gizlemeye başlamış. Siz, AKP ile berabersiniz. Siz AKP ile beraber tarikatlara, cemaatlere, TÜGVA, TÜRGEV, Okçuluk Vakfı, Ensar Vakfı'na bu güzel kentin bütün arsalarını peşkeş çekenlersiniz. Siz, Atatürk devrimlerine karşı Atatürk'e minnet duyanlardan değil, Atatürk'e husumet duyanlarla, devrimlerine karşı devrim yapanlarla, Atatürk'ün her yaptığını bozanlarla berabersiniz. Beyefendi rozetsiz, Bahçeli'siz, Erdoğan'sız, Cumhur İttifaksız bir kampanya yapıyor, Atatürkçülerin oyunu alacak" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Silivri ilçesinde miting düzenledi. Partisinin ilçedeki belediye başkan adayı Bora Balcıoğlu'na oy isteyen Özel, özetle şunları söyledi:
"Silivri Belediye Başkanı, MHP'liliğini gizlemeye başlamış. Siz, AKP ile berabersiniz. Siz AKP ile beraber tarikatlara, cemaatlere, TÜGVA, TÜRGEV, Okçuluk Vakfı, Ensar Vakfı'na bu güzel kentin bütün arsalarını peşkeş çekenlersiniz. Siz, Atatürk devrimlerine karşı Atatürk'e minnet duyanlardan değil, Atatürk'e husumet duyanlarla, devrimlerine karşı devrim yapanlarla, Atatürk'ün her yaptığını bozanlarla berabersiniz. Yetmedi, en son kiminle berabersiniz? Domuz bağcılar var ya, onların avukatlarıyla. 'Bekar kadınları sokak hayvanları gibi sahiplendirmek lazım' diyen HÜDA-PAR'cılarla berabersiniz. Öyle olunca beyefendi rozetsiz, Bahçeli'siz, Erdoğan'sız, Cumhur İttifaksız bir kampanya yapıyor, Atatürkçülerin oyunu alacak. Ben Silivri'deki son seçim hangi partiye oy verirse versin yüreğinde vatan, millet sevgisi olan, Atatürk'e hayranlık duyan herkese diyorum ki, bu anlayışa sandıkta bir cevap verin. Mustafa Kemal'in askeri mi istiyorsunuz, Mustafa Kemal'in askeri burada. Verirsin oyu, al sana Mustafa Kemal'in askeri. Öbürü Devlet Bahçeli'nin askeri, Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri, Atatürk'e husumet duyanların adayı ama Bora Başkan, Atatürk'e minnet duyanların adayıdır.
"TRT'NİN GENEL MÜDÜRÜNE HESAP SORMAZSAM NAMUSSUZUM"
Reklam çekiyoruz, gördünüz, değil mi reklamı? Ekrem Başkan kepenk kaldırıyor. Mansur Başkan veresiye defterini kapatıyor. Topuklu Efe seraları geziyor. Candan Yüceer gitmiş, emekçilerle kucaklaşıyor. İzmir'de Cemil Tugay'ın yöneteceği kentte, genç kadınlar özürce eğlenebiliyor ama bu filmi parasını verip yayınlatıyoruz ya. ATV, A Haber, Tayyip Bey'e yakın kanallar yayınlamıyor. Canları sağ olsun çünkü onlar özel kanal. Ben size başkasını şikayet etmeye geldim. Sizin vergilerinizden maaş alanlar, TRT payı ile geçinenler. TRT'ye 20 gün önce reklam filmimizi yolladık. 'İnceleyeceğiz' dediler. Bir gün süren inceleme 20 gün sürdü. Günü geldi, hadi dedik. Her gün sorduk, inceleme sürüyor. O sırada AKP reklam yaptı, yolladı. Bir günde onayladılar, tıkır tıkır oynatıyorlar. 25 gün geçti, Barış Manço'nun şarkısından, Ekrem Başkan'ın kepenk açmasından, Mansur Başkan'ın veresiye defterinden ne buldularsa yayınlamıyorlar. Bir yazı daha yazdık. Dediler ki, 'Mart ayındaki rezervasyonlarımız doldu'. Şimdi bu kamu yayıncılığı, burada bir şeyi hatırlatayım. TRT'nin muhabirini görürsünüz, kameramanını görürsünüz, onlar alınlarının teriyle çalışan, hepimize emanet gazeteciler. Sakın bir şey demeyin ama TRT'ye bu talimatı verenin de o genel müdürün de günü gelince alnını karışlamazsam namussuzum, şerefsizim. Günü gelecek, o genel müdür de bu talimatı veren de AKP'nin televizyonuymuş gibi devletin televizyonunu kullanan da kullandırtan da bunun hesabını verecek.
"ORTALAMA KİRA 20 BİN LİRA"
Bir yandan memlekette işler iyi gitmiyor. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Rakamlar pandemiden beri en yüksek rakam. TÜİK'in, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamına göre 9,1 ama gerçek rakamlar yani iş aramaktan bıkanları katarsan ya da haftada 2 saat çalışana da iş bulmuş, bu hesabına katmazsan. Geniş tabanlı işsizlik yüzde 25'e yakın. Gençlerde rakam yüzde 35'e yaklaşıyor. Genç işsizliği demek umutsuzluk demek. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşayan gençlerin, dünyanın başka ülkelerinde hayal kurması demek. Gerçek beka sorunu, 4 gençten 3'ünün zihninde bavulları toplamış olması demek. 'Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek istiyorum' demesi gerçek beka sorunu demek. Bora Başkan'ın gençlere yönelik projeleri, üniversitelere yönelik projeleri, istihdama yönelik projelerini gönülden destekliyoruz. Diğer yandan tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi İstanbul ve Silivri'de konut sıkıntısı. Son bir yılda konut fiyatlarının yüzde 90, kiraların yüzde 75 arttığı, ortalama ev kirasının İstanbul'da 20 bin liraya çıktığı bir süreçteyiz. Böyle bir noktada öğrenci okutmak ya da emekli maaşıyla kirada kalmak, karnını doyurmak, yaşamak mümkün değil."
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