Özgür Özel'den TUSAŞ Saldırısına Yanıt

Güncel

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından Diyarbakır'da kurmaylarıyla bir araya gelecek.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Doğu turu dolayısıyla Diyarbakır'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kendisine eşlik eden MYK üyeleri ve kurmaylarıyla bir araya gelecek. Özel başkanlığında gerçekleşecek olağanüstü toplantıda terör saldırısıyla ilgili son gelişmeler ele alınacak.