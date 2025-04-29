Özgür Özel'den Ümit Özdağ'a Destek - Son Dakika
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Özgür Özel'den Ümit Özdağ'a Destek

Özgür Özel\'den Ümit Özdağ\'a Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın yargılandığı davayı takip ederek destek verdi.

29.04.2025 15:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davayı takip etti.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Özdağ'a yönelik suç isnadının Antalya'da gerçekleştiğini, Ankara'da gözaltına alındığını ve İstanbul'a getirildiğini söyledi.

Özel, Özdağ'ın buraya getirilmemesi gerektiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Ümit Özdağ'ın tarihi referanslarla yüklü savunmasını dinlediklerini kaydeden Özel, "Siyasi partilerin genel başkanları kendi şahıslarında, partilerinin kurumsal kimliğini, bütün üyelerinin o partiye oy veren herkesin kimliğini temsil ederler. Onlara yapılan haksızlık, saygısızlık milletin kendisine yapılan saygısızlıktır. Siyasi parti genel başkanlarının hukuku, diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir." diye konuştu.

Özgür Özel, insanların İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda pek çok toplumsal dava için toplandığını dile getirerek, "Bugün bu meydandan korkmuş, bu meydanı ablukaya almış, sizi de onun dışına çıkarmış, 'aman burası dolmasın'. Kardeşim bak bu Türkiye'de meydanların ne zaman ve ne kadar dolacağına artık siz karar vermiyorsunuz. Ona biz karar veriyoruz. Biz istediğimiz zaman, istediğimiz meydanı doldururuz." dedi.

İBB'de valiz ve jammer taşınmasına ilişkin ise Özel, "İBB'de taşınan o valizler, jammerlar, CHP döneminden değil arkadaş, aklınızı başınıza toplayın. Bir daha söylüyorum. Bu memleketin mevcut Cumhurbaşkanı niçin jammer kullanıyorsa gelecek Cumhurbaşkanı da onun için... Bu memleketin mevcut Cumhurbaşkanı niçin kamera kapattırıyorsa, gelecek Cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor. Kaldı ki bizim konuşmalarımızı siz dinleyip tedbir alabilirsiniz. Sizin konuşmalarınızı biz dinleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Ümit Özdağ'a Destek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selahaddin Eyyubi:
    Şu muhalefetin haline bak. Destek verecek başka adam bulamadın mı Özügür efendi. Çıkıp sosyal demokrat rolü yapma. Hem demokrasiye düşman hem Müslümanlığa düşman ırkçıların arkasını toplamak sana mı düştü? 1 0 Yanıtla
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