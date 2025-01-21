Özgür Özel'den Yangın İncelemesi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere heyet görevlendirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel'in görevlendirdiği ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığındaki heyette, Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alıyor.

Heyet, yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.