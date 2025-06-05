Özgür Özel'e Soruşturma

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre başsavcılık, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takılın Akın... Bir daha görmeyeceğim... O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" şeklindeki sözlerinin "suç işlemeye tahrik, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarını oluşturduğu" gerekçesiyle re'sen soruşturma açtı.