Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Miting Düzenledi - Son Dakika
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Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Miting Düzenledi

Özgür Özel Gaziosmanpaşa\'da Miting Düzenledi
05.06.2025 00:28
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CHP lideri Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmalarına tepki göstererek kazanma vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katıldı.

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, alana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan geldiğini ve Hakan Bahçetepe'nin selamlarını getirdiğini söyledi.

Kazanmak için üç şeye ihtiyaç olduğunu aktaran Özel, "Bir, ahlaki üstünlüğe, iki, psikolojik üstünlüğe, üç, çoğunluk enerjisine. Bir bakın şu meydana, psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, haklıyız." dedi.

Dün sabah operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülere tepki gösteren Özel, bu görüntülerin Türkiye'yi 70-80 yıl geriye götürdüğünü savundu.

Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız."

Tutuklanan 11 belediye başkanının her birinin birbirinden temiz, çalışkan olduğunu ifade eden Özel, suçlarının başarmak ve kazanmak olduğunu savundu.

Bu yüksek enerjili meydandan asgari ücretlilerin bir beklentisi olduğunu aktaran Özel, bu mücadeleyi hep birlikte sahiplenmeleri gerektiğini, asgari ücrete temmuzda ara zam alma zamanı olduğunu söyledi.

Mitingde CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ailesi, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve parti yöneticileri vatandaşları selamladı.

Mitinge, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Miting Düzenledi - Son Dakika

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