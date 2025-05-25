Özgür Özel Halk Koşusu'na Katıldı - Son Dakika
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Özgür Özel Halk Koşusu'na Katıldı

Özgür Özel Halk Koşusu\'na Katıldı
25.05.2025 12:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de Halk Koşusu'na katıldı ve Ekrem İmamoğlu'yla maraton yapacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de düzenlenen Halk Koşusuna katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, " Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor. Seneye bu maratonları Ekrem Başkanla birlikte koşacağız" dedi.

Kadıköy'de düzenlenen Halk Koşusu'nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel başlattı. Programa, Özel'in yanı sıra İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. 10 kilometre koşu maratonunu İranlı 34 yaşındaki Mahdi Alizadeh maratonu 34 dakika tamamlayarak birinci oldu.10 kilometre koşu parkurunun birincisi İranlı 34 yaşındaki Mahdi Alizadeh, "Ben parkurun 10 kilometre birincisi oldum. İsmim Mahdi Alizadeh ülkem İran Türkiye'de yaşıyorum. Geçen sene de birinciydim. Burada belediyeye etkinlik için teşekkür ederim. Yarışlar, organizasyon çok iyi harika bir yarış oldu. Umarım senelerce böyle devam eder" dedi.

'SENEYE BU MARATONU EKREM BAŞKANLA BİRLİKTE KOŞACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel maraton sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, "Gayet iyiydi. 10 kilometre koştum ben bugün hedef 60-65 dakikada koşarım demiştim; 59 dakikada koştuk. Bu normal benim maratonu koştuğum tempo zaten. Böyle koşarak maratonu 4 saat civarında bitirebiliyorum. Normal rekorun tam 2 katı sürede. İyi bir maratoncunun koştuğu sürenin yarı temposunda 41 kilometreyi iki kez Avrasya Maratonunu bitirmiştim. O tempoyla bugün de 10 kilometreyi koştuk; 59 dakikada bitirdik. Her gün zaten ben en az 6-7 kilometre, bazen 10 kilometre koşuyorum. Eskiden daha çok açık havada koşabiliyorduk şimdi biraz daha yürüme bandında, fırsat buldukça açık alanda. Her gün mutlaka en az bir kez bazen bir sabah bir akşam spor yapıyorum. Madalyamızı aldık. İstanbul İl Başkanımız, Kadıköy Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz. 1923 göğüs numarası; bunu Ekrem Başkan'a ilk ziyarette hediye edeceğiz. Bunları ben biriktiriyorum. Bunun arkasını birazdan bugünün anısına imzalayacağız. Ekrem Başkan için koştuk. Ekrem Başkan da ben de buradaki ekibin hepsi aslında bir kişinin peşinden koşuyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atan ve Cumhuriyet Koşusu'nu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden koşuyoruz.Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor. Seneye bu maratonları Ekrem Başkanla birlikte koşacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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