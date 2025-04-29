Özgür Özel: İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayıdır - Son Dakika
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Özgür Özel: İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayıdır

Özgür Özel: İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını vurguladı ve destek sözü verdi.

29.04.2025 17:05
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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'na geldi. Burada bir konuşma yapan Özel, "A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıdır, nokta. Bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez. Çünkü arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi var. İmamoğlu artık ne benim ne Özgür başkanın ne CHP'lilerin, Türkiye'nin adayıdır. Kendi vazgeçemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özgür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret etti. Özel, İBB Başkan vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'lilerin katıldığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

'İKİNCİ DALGANIN AMACI; İBB'Yİ İŞLEYEMEZ HALE GETİRECEKLER'

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi ikinci dalgaya yeltendiler. Bu ikinci dalganın amacı şu; güya İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hale getirecek, hizmetler aksayacak. Siz bu binadan İstanbul'un yönetilmesine engel olamazsınız. İkinci parti operasyonda arkadaşlarımız şimdi Vatan Emniyet'ten Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüler. O süreci takip ediyoruz. Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım'a sorulan soru: 'Senin arabanla İpsala sınır kapısından 2021-2022'de araç girmiş, çıkmış. Rüşvet paraları taşınıyor olabilir mi?' Kadriye Hanım'ın cevabı: 'Ben aracı 2023 Aralık'ta aldım. Bakın orada yazıyor.' Bir üst satırda yazıyor: '2023 Aralık'ta tescilli üzerine geçen araç' diye. 2021'de araç çıkmış, Kadriye Hanım'dan soruyor. Sonra diyor ki, 'Kadriye Hanım birilerine birilerinin talimatıyla 1 milyon 130 bin lira para yollamışsın.' Diyor ki 'Hesap kendi hesabım, parayı kendim yolladım, çünkü araç satın aldım. Hesap benim, giden para otomobili satın aldığım kişilerin ve tarih yukarıda yazan tarih. Demin sorduğunuz soruya verdiğim cevaptaki tarihte havale yapmışım. Aracı 23 Aralık'ta aldım, parayı 23 Aralık'ta yolladım'. Geçen sefer Meşe, Ladin, Çınar diye üç odun vardı. Bu sefer de Doğan, Şahin, Kartal diye üç hayvan var. Yalancı şahit, iftira için" dedi.

'BİR KEZ DAHA MEYDAN OKUYORUM TRT'DEN CANLI YAYIN İSTİYORUZ'

Özgür Özel, "Bir kez daha meydan okuyorum: TRT'den canlı yayın istiyoruz. Hadi TRT'de sorsun bakalım çok hazırlıklı savcın. '2021'de para mı taşıdın?' 'Ben o arabayı 2023'te aldım.' Ne düşünecek Hatice Hanım Konya'dan bunu izlerken? Ahmet Amca Kayseri'de izlerken ne diyecek? Bu ikinci dalgada ne zaman çocukla ve kadınla uğraşmaya başladınız, kızgınız artık. Kızgınız. Bir kadın, görevinden dolayı sorgulanır. Aslanlar gibi hesap verir. Yargılanır. Ama bir kadın, birinin eşi diye, bir çocuk birinin evladı diye zulmedilmez" dedi.

'EKREM İMAMOĞLU HÜKÜMETİN BAŞINA ADAYIMIZDIR'

ABB Başkanı Mahsur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olması yönündeki açıklamaları sorulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2 saat 10 dakikalık bir konuşmada, defalarca şunu söyledik. A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıdır, nokta. Bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez. Çünkü arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi var. İmamoğlu artık ne benim ne Özgür Başkanın ne CHP'lilerin, Türkiye'nin adayıdır. Kendi vazgeçemez. Defalarca bu konuşulmasına rağmen, soru şu. Gün geldi aday olamadı. Ne olur? Eğer aday etmezlerse, yüzde 70 ile seçim kazanılır. Çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur. Hemen Anayasa'yı değiştirecek gücümüz olur. O durumda da hem Ekrem İmamoğlu dışarı çıkar hem de hızla anayasa değişir, icranın başı Cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, Başbakan olur. Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Ekrem İmamoğlu hükümetin başına adayımızdır. Bugünkü adı Cumhurbaşkanı adayımızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz an başbakan adayımızdır. Bakanlarıyla, bu ülkeyi yönetecek. Ekrem İmamoğlu dışında bir Cumhurbaşkanı adayımız yoktur. Ancak yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu, geldi. Aday oldu, Cumhurbaşkanı seçildi. Zaten kendisi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecek. İcra yetkileri başbakana geçince, başbakan olur. O zaman tarafsız Cumhurbaşkanı olur. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na en ciddi katkıları kim sağladıysa, milletin gönlündeki yeriyle de bir tane de tarafsız Cumhurbaşkanı olur" dedi.

MİTİNGİMİZE HEPİNİZİ BEKLİYORUZ

Konuşmasına miting çağrısı ile devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bana soruyorlar. 'Sen?' Ben Genel Başkan olarak bu zaferi kazanıp, tarihe geçmek ve sonra da istirahat etmek isterim. Kim olur Cumhurbaşkanı? Örneğin bu süreci bugüne kadar iyi götüren kişi Mansur Bey, bundan sonra da devam ederse belki tarafsız Cumhurbaşkanı o olur. Bu başka bir şey ama devletin başı, icranın başı neresiyse oraya adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Bunu 100 kere söyledik. Bugün hakimlik karşısına çıkıp da durumları belli olana kadar arkadaşlarımızın durumunu takip edeceğiz. Yarın da Kanal İstanbul'u konuşmak üzere Çarşamba 20.30 gece mitinginde hep birlikte buluşacağız. Bütün Türkiye'ye Kanal İstanbul'u… Ne diyorlardı? ' AK Parti, Kanal İstanbul'dan vazgeçti. Yarın Başakşehir'de 20.30'da hem Kanal İstanbul'u hem de bu operasyonların esas niyetini bir kez daha ifşa edeceğimiz, aynı zamanda Ekrem Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, tutuklu meclis üyelerimize, tutuklu bürokratlarımıza sahip çıkacağımız mitingimize hepinizi bekliyoruz arkadaşlar" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayıdır - Son Dakika

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