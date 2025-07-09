Özgür Özel, İmamoğlu'na Ziyaret Gerçekleştirecek

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Sancaktepe'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ürün Güvenliği Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'da düzenlenecek 9. OPEC Uluslararası Semineri'ne katılacak.

(Viyana)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Dünya Nüfus Günü" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da temaslarda bulunacak.

(İslamabad)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sheraton Otel'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10. Toplantısı'nın açılışı ile konuk bakanlar onuruna Resim ve Heykel Müzesi'nde verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/09.45/20.00)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

2- Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonu fikstürü, JW Marriott Hotel'de çekilecek.

(Ankara)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü ve son hafta maçlarını Hollanda'da oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Apeldoorn/21.30)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Yarı final son maçında Paris Saint Germain ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(New York/22.00)

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