Özgür Özel: İmamoğlu'nun Adaylığı Kesin - Son Dakika
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Özgür Özel: İmamoğlu'nun Adaylığı Kesin

Özgür Özel: İmamoğlu\'nun Adaylığı Kesin

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve İmamoğlu'na destek verdi.

29.04.2025 17:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

Ziyaretinde İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile görüşen Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, İBB'ye dayanışma ziyareti yaptığını dile getirerek, "Hatırlarını sormaya, burada içerideki arkadaşlar için üzülen arkadaşlarımıza 'Bu da gelir, bu da geçer. Çünkü haklı olan biziz.' demeye geldim. Bu binada rüşvetler dönüyor olsa, bu binada haksızlıklar oluyor olsa, bu binada yolsuzluklar oluyor olsa, her çıkan gözyaşları ile uğurlanır, her gelen koşarak, sarılarak mı karşılanır? Bu binada liyakat var, dürüstlük var, dostluk var, sevgi var." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, dün bir yayında "Gerekirse parlamenter sisteme dönülür. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu da başbakan olur." şeklindeki ifadelerini hatırlatması üzerine Özel, şunları söyledi:

"2 saat 10 dakikalık bir konuşmada, defalarca şunu söyledik. A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıdır, nokta. İki, bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez. Çünkü arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi var. İmamoğlu artık ne benim ne Özgür Başkanın ne CHP'lilerin, Türkiye'nin adayıdır. Kendi vazgeçemez."

"Aday etmezlerse, yüzde 70 ile seçim kazanılır"

Özel, defalarca konuşulmasına rağmen "Gün geldi aday olamadı, ne olur?" sorusunun yöneltildiğini aktararak, "Eğer aday etmezlerse, yüzde 70 ile seçim kazanılır. Çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur. Hemen anayasayı değiştirecek gücümüz olur. O durumda da hem Ekrem İmamoğlu dışarı çıkar hem de hızla anayasa değişir, icranın başı cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, başbakan olur. Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Ekrem İmamoğlu hükümetin başına adayımızdır. Bugünkü adı cumhurbaşkanı adayımızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz an başbakan adayımızdır. Bakanlarıyla, bu ülkeyi yönetecek." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu dışında bir cumhurbaşkanı adaylarının olmadığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu, geldi, aday oldu, cumhurbaşkanı seçildi. Zaten kendisi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecek. İcra yetkileri başbakana geçince, başbakan olur. O zaman tarafsız cumhurbaşkanı olur. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na en ciddi katkıları kim sağladıysa, milletin gönlündeki yeriyle de bir tane de tarafsız cumhurbaşkanı olur. Bana soruyorlar 'Sen mi?'. Ben genel başkan olarak bu zaferi kazanıp tarihe geçmek ve sonra da istirahat etmek isterim. Kim olur cumhurbaşkanı? Örneğin bu süreci bugüne kadar iyi götüren kişi Mansur bey (Yavaş), bundan sonra da devam ederse belki tarafsız cumhurbaşkanı o olur."

"Arkadaşlarımız içeriye alınmışken mesir mi saçacağım?"

Özgür Özel, CHP'nin Manisa ve İzmir'deki mitinglerinin iptal edildiğine yönelik haberlere değinerek, "Yahu biraz gazeteci olun. Manisa'daki miting değil, mesir saçmadık. Arkadaşlarımız içeriye alınmışken mesir mi saçacağım? İzmir'deki de arıtma tesisi açılışı. İçeride arkadaşlarımız ikinci dalgadayken, arıtma tesisi açmanın zamanı mı? 'Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.' Kiminle görüşeceğim? Bu yaşanan ikinci dalgayı Ekrem başkan ile değerlendirmeyeceğiz de kiminle değerlendireceğiz? 'Akşamına da adayı değiştirdi.' diyor. Yahu Allah'tan korkun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Nuri Aslan, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: İmamoğlu'nun Adaylığı Kesin - Son Dakika

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