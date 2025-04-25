Özgür Özel: İmamoğlu'nun Serbest Bırakılması Gerekiyor - Son Dakika
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Özgür Özel: İmamoğlu'nun Serbest Bırakılması Gerekiyor

Özgür Özel: İmamoğlu\'nun Serbest Bırakılması Gerekiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un deprem riski ve İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

25.04.2025 22:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hem İstanbul'un deprem riskinden dolayı seçilmiş belediye başkanını görevi başına bekliyoruz hem de bundan sonraki süreçte tüm işlemlerin adil ve şeffaf biçimde yönetilmesi gerektiğini görüyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 23 yeni merkezin açılışı dolayısıyla Kanuni Mahallesi Ömer Zeki Varan Parkı yanında tören düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 47 yıl aradan sonra partisinin birinci parti olduğunu ifade ederek, CHP'li belediyelerin çeşitli engellemelerle karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir Belediye Başkanvekili seçilene kadar Saraçhane'yi terk etmediklerini söyledi.

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde partililerin büyük bir dayanışma içinde hareket ettiğini dile getirerek, "Şimdi geldiğimiz noktada el ele, omuz omuza bir yandan yaptığımız imza kampanyasıyla Türkiye'de seçmenlerin yarısından bir fazlasının imzasını alarak, 'Adayımı yanımda, erken seçim sandığını önümde istiyorum' kampanyasıyla mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çeşitli illerde yapacakları programlarla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Özel, gelecek hafta TBMM'de grup toplantısı yapmayacaklarını ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı duruşmaya katılacaklarını bildirdi.

Bazı haksızlık ve yalanlarla muhatap olduklarını söyleyen Özel, "Türkiye'de geçmişte başörtülü kardeşimizin eğitim hakkına konulan engel de torununun düğününe gitmek için orduevi kapısından döndürülen anacığıma yapılan ayıp da bir 100 yıl geride kalmıştır. Bunların hepsinin teminatı benim, Mesut Başkan, Mansur Başkan, Ekrem Başkan, bütün Cumhuriyet Halk Partililerdir." ifadesini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ekonomiye büyük zarar verildiğini savunan Özel, yargılanmak istemeyen kimsenin olmadığını, yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiğini kaydetti.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin başında olması gereken İmamoğlu'nun hapiste tutulduğunu dile getiren Özel, "Hem İstanbul'un deprem riskinden dolayı seçilmiş Belediye Başkanını görevi başına bekliyoruz hem de bundan sonraki süreçte tüm işlemlerin adil ve şeffaf biçimde yönetilmesi gerektiğini görüyoruz." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları paylaştı:

"Milletimizin, mağdurun, emeklinin, işçinin, çiftçinin, yoksulun yanındayız. Gençlerimizle omuz omuzayız. Korkuyu, endişeyi evde bıraktık, bu iktidarı değiştirene kadar sokaktayız, meydandayız, mücadeledeyiz. Kimse korkmasın, fakirin fukaranın ekmeğiyle oynayana da emekliyi açlığa mahkum edene de gencin gelecek ümidini çalana da huzur vermeyeceğiz. Bu toplumun kendisiyle dayanışma hak eden tüm kesimlerinin yanında, bu toplumun iliğini kemiğini sömürenlerin, bu insanlara hak etmediği muameleyi yapanların, hak etmediği yaşamı yaşatanların da tam karşısındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, memleketi 100 yıl sonra bir kez daha kurtaracak, demokrasiyi bir kez daha biz kuracağız. Hep birlikte başaracağız."

"Halka hizmet etmekten asla geri durmayacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Keçiören Belediyesinin, bir yandan SGK prim borçlarını öderken, diğer yandan bugün açılışı gerçekleştirilen 23 yeni merkezi vatandaşların hizmetine sunduğunu dile getirdi.

Halka hizmet etmekten asla geri durmayacaklarını belirten Yavaş, 35 bin haneye destek olduklarını ve Keçiören'de ihtiyaç sahiplerine 6 yılda 1 milyar 545 milyon lira destekte bulunduklarını aktardı.

Bazı noktalarda yaşanan trafik yoğunluklarını çözmeye yönelik projelerini anlatan Yavaş, Mamak Metrosunun temelini mayıs ayında atacaklarını ifade etti.

Belediye başkanlarının dokunulmazlığının bulunmadığını, suçu varsa yargılanabileceğini söyleyen Yavaş, önce tutuklayıp sonra yargılamanın doğru olmadığını, bu nedenle İmamoğlu ve seçilmiş belediye başkanlarının derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Özel, Yavaş ve Özarslan, 23 merkezin açılış kurdelesini kesti.

Özel, Yavaş ve Özarslan, daha sonra kendilerini davet eden vatandaşın evini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: İmamoğlu'nun Serbest Bırakılması Gerekiyor - Son Dakika

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