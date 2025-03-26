Özgür Özel: İmamoğlu'nun Vekili Seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burada kayyum yoksa, yarın buraya yeniden bir belediye meclis üyesi, seçilmiş biri seçilerek, Ekrem Başkan'a vekalet edecekse bu sizin sayenizde." dedi. ???????

???????Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanması nedeniyle Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Öğrencilere yurt, çocuklara kreş istediklerini dile getiren Özel, "Yine çok bir şey istemedik. Biz ne mal istedik ne mülk istedik ne zenginleşelim ne yandaşımızı zenginleştirelim istedik. Ama karşımızda bunu bize çok görenler, sadece kendileri için, bir çıkar çevresi için bir şeyler isteyenler vardı." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Özel, yolsuzluk ve terör soruşturmalarında savcının soruları ve İmamoğlu'nun cevaplarının televizyondan yayınlanmasını istedi.

Özel, polislere kanunsuz emirler verildiğini iddia ederek, "Korkuyu evde unuttuk. Buradan ilan ediyorum. Bu akşam bu meydanın huzur ve sağlık içinde boşalmasına engel olur, gaz sıkar, saldırırsanız önümüzdeki günlerle ilgili planlamayı değiştiririm. Yarın seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yaparım." dedi.

Cumartesi Maltepe'de miting düzenlenecek

Bazı televizyon kanallarına karşı boykot çağrısını anımsatan Özel, iş insanlarını ve bazı firmaları da hedef alarak, "Bunlardan uzak durun, bunları yakın yere koymayın. Tüketimden gelen gücümüzle size Türkiye'yi dar edeceğiz." diye konuştu.

Özel, yarın gerçekleştirilecek İBB başkanvekili seçiminin burada toplanan kalabalık sayesinde olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, "Burada kayyum yoksa, yarın buraya yeniden bir belediye meclis üyesi, seçilmiş biri seçilerek, Ekrem Başkan'a vekalet edecekse bu sizin sayenizde." ifadesini kullandı.

Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de miting düzenleyeceklerini söyleyen Özel, vatandaşları mitinge davet etti.

Alandaki kalabalıktan Özel'e tepki

Özel, konuşmasını tamamlamasının ardından kalabalığa dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Kalabalık, Özel'in bu çağrısına tepki gösterdi.

Özel bunun üzerine, "Gaz atıyorlar. Ben gaz atılmasın diye duruyorum. 'Git' diyorsanız gideyim. Boşu boşuna cop gelmesin, gaz olmasın diye diş döküyoruz. Gidenler gidiyor, yol boş. Burada dursanız ne olacak, durmasanız ne olacak. Cumartesi günü bir daha toplanacağız. Bir saat oldu bekliyorum boşu boşuna saldırıya uğramayın diye. Lütfen evinize doğru gidin." dedi.

Özgür Özel'in "Arkadaşlar iyi geceler diliyorum." diyerek otobüsten inmesinin ardından kalabalıktan bazıları tepki gösterdi.

Özel'in konuşmasının ardından kalabalıktan bazı kişiler alandan ayrılırken, kimilerinin bekleyişi sürüyor.