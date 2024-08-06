Özgür Özel: İstanbul 2036 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırız

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(ANKARA) -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Olimpiyat heyecanını Stade de France'taki atletizm yarışlarını izleyerek yaşamaya devam ediyoruz. 2036'da bu büyük organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye – Çin arasındaki voleyboy çeyrek final maçını izlemek Paris'e gitti. Özel, A Milli Voleybol Takımı'nın ardından atletizm yarışlarını da izledi. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Olimpiyat heyecanını Stade de France'taki atletizm yarışlarını izleyerek yaşamaya devam ediyoruz. 2036'da bu büyük organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaya hazırız."