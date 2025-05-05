Özgür Özel: Korkuyu geride bıraktık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçte Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden, ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum." dedi.

İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının ardından Ankara'ya gelen Özel, parti genel merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için İstanbul'a gittiğini, orada kimsenin hiç istemediği bir şey yaşadıklarını aktaran Özel, "Bugün burada babaevinin bahçesinde hep birlikte duranlara, yarınlara umutla bakanlara, bir katilden, bir provokatörden bize had bildirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz; biz bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız, bir kelime eksik konuşmayız. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek bunlar, bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız, asla sinmeyeceğiz ve eninde sonunda biz kazanacağız, Türkiye kazanacak." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçte Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden, ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum. Bundan sonra herkes aklını başına alsın. CHP, asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak, sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir.

Bu sebepten buradan açıkça ilan ederim ki bundan sonra bizim önümüzde duranlar, milletin iradesine istikamet vermeye çalışanlar, milletin iradesine rağmen darbe girişimine kalkışanlar, cunta heveslileri şunu biliniz; biz bugün yaşananları ne size ne bir başkasına mal edecek kolaycılıkta değiliz. Ama şunu da bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içeride tutarsanız bizden çekeceğiniz var, göreceğiniz var."

"Korkuyu da kaygıyı da kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık"

Özel, kimsenin yarınlardan kaygısının, en ufak bir kuşkusunun ve korkusunun olmaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse bizi korkutamaz. Korkuyu da kaygıyı da kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Biz, başaracağız. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi, ne katilleri ne güçleri ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları yıldıramaz. Biz, bu millete, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz, inanıyoruz. Bu ülkenin bütün demokratlarını, sosyal demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, liberal demokratlarını, sosyalist demokratlarını, Kürt demokratlarını hep birlikte sahipleniyoruz, kucaklıyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi kurtarmaya ant içiyoruz."

Özel'e konuşması sırasında eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.