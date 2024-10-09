Özgür Özel, TTB Başkanı Alpay Azap'ı Kabul Etti

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Başkanı Alpay Azap'ı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Özel'e, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz eşlik etti.
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