Özgür Özel: Yozgat'ta Demokrasi Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat mitinginin ardından "Bundan sonra da AK Parti'nin kalesi gibi görülen birçok yerde olmaya devam edeceğiz. Önemli olan bunun bir parti meselesi değil, bir demokrasi meselesi olduğunu; bunun da toplumda karşılığı olduğunu hem iktidara hem de Türkiye'ye göstermek. Buradaki birliktelik bir siyasi birliktelik değil, demokrasiye sahip çıkış. Tek adam rejimine, bir otokrasiye topyekun itiraz. Dün Yozgat meydanında bütün muhalefet partilerinin gönül vermiş seçmenlerini orada görmek mümkündü çünkü" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Nisan Cumartesi günü Yozgat'ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e değerlendirdi. Özel, mitinge ilişkin izlenimlerini şöyle anlattı:

"Aslında Yozgat geçmişte de demokrasi kültürü olan bir yer olmasına rağmen maalesef sosyal medya üzerinde çok uzun süredir çok haksız eleştiriler alıyordu. Çok partili rejimde Demokrat Parti'ye geçilir geçilmez oy vermiş, sonrasında tekrar CHP'ye oy vermiş, ANAP'a oy vermiş, farklı farklı siyasi partilere geçmiş. Aslında Yozgat ilk mesajı da 31 Mart'ta verdi. Yani iktidara, 'Senden memnun değilim' dedi ve Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) oy verdi. Elbette adayın da önemi büyük. Ama AK Parti bu mesajı görmedi, görmezden geldi, görmezden gelmeye devam ediyor. Gelir adaletsizliğinin yarattığı yıkım... Çünkü Yozgat AK Parti ilk geldiğinde altı milletvekili çıkaran bir şehirken üç milletvekili çıkaran bir şehre döndü. Yani AK Parti döneminde Yozgat yarı yarıya küçüldü. Gençler işsiz. Yozgat'taki emekli sayısı 100 bine yaklaşıyor ve bunların 65 binden fazlası sadece 14 bin 500 lira alıyorlar. Yani büyük bir yoksulluk kenti sarmış durumda. Buna zaten içten içe bir itiraz ve isyan vardı.

"Yozgat aslında makus kaderinin değişmemesine itiraz ediyor"

31 Mart'ta sarı kartı gösterdiler. Yozgat'ın tepkisi, Ekrem İmamoğlu'nun şahsına sahip çıkmanın ya da CHP'ye destek vermenin çok ötesinde bir şey. Biz bunu böyle okumuyoruz. Aksine Yozgat kendi geleceğine sahip çıkıyor. Diyor ki 'Ben bu iktidar döneminde yarı yarıya küçüldüm. Türkiye'de bir iktidar değişimi umudu var. Şimdi o umudu elimden alıyorlar, sandığı elimden alıyorlar.' Ben dün meydanda da söyledim, geçtiğimiz yerel seçim sandığını elimizden alırlarsa gelecekte genel seçimi de alırlar. Bu iktidar değişmez. Yozgat aslında makus kaderinin değişmemesine, yoksulluğun sürmesine, işsizliğin artmasına, Yozgat'ın küçülmesine, açlık sınırının altındaki emekli ve asgari ücretle geçinilmesine ve bunun sürmesine itiraz ediyor. Değiştirme umudunu elinden alıyorlar. Bu, yarın Ekrem İmamoğlu olur ya da başkası olur. Buradaki sembol. Mesele sandık ve milletin egemen olmasıdır.

"Partiler üstü bir uyanış"

Ben Yozgat'a daha önce de gittim. Yozgat, sanılanın aksine gerginliğin yüksek olduğu bir il değildir. Ama muhafazakar tabanın çok yüksek olduğu bir il ve AK Parti çok destek aldı. CHP yüzde 4 oy aldı ama dün gördüğüm Yozgat bambaşkaydı. Böyle partiler üstü bir uyanış, bir ihtiras ve iktidar değiştirmeye karar vermiş. Buna direneni de sel olup önüne aldı, götürdü. Yani buna direnmeye çalışanlara bir şey yok. Mesaj dünden itibaren Yozgat'ta çok netti.

"Yozgat'ta bulunanlar birbirlerine inanılmaz saygılıydılar"

Özellikle Yozgat Emniyeti'ne de Yozgat'ın tüm kamu görevlilerine de özel olarak teşekkür ederim. Yozgat Valiliği, Yozgat Emniyeti'ne ve genel olarak Yozgat halkına gerilimin çok yüksek olduğu bir dönemde büyük bir demokratik olgunluk gösterildi. Hem mitingi tertip edenler, mitinge katılanlar hem de mitinge ev sahipliği yapanlarla bu mitinge katılmadan dün Yozgat'ta bulunanlar birbirlerine inanılmaz saygılıydılar. Aslında memlekette yaşanan bu gerginlik, işte dün Taksim'de yaşananlar, Ankara'da yaşananlar düşünüldüğünde hem demokratik tepkilerin gösterilebilmesi ve bunun en rahat şekilde dile getirilmesi memleketin geleceği açısından da çok önemli.

"AK Parti'nin kalesi gibi görülen birçok yerde olmaya devam edeceğiz"

Biz bundan sonra da AK Parti'nin kalesi gibi görülen birçok yerde olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 19 Mayıs'ta İzmir'de yapacağımız mitinge kadar öncesinde en az bir tane. AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir ilde bir tane de Doğu, Güneydoğu'da bir ilde yer alacağız. Büyük ihtimalle Konya'ya gidebiliriz. Konya'da miting yapabiliriz. Önemli olan bunun bir parti meselesi değil, bir demokrasi meselesi olduğunu; bunun da toplumda karşılığı olduğunu hem iktidara hem de Türkiye'ye göstermek. Buradaki birliktelik bir siyasi birliktelik değil, demokrasiye sahip çıkış. Tek adam rejimine, bir otokrasiye topyekun itiraz. Yozgat meydanında bütün muhalefet partilerinin gönül vermiş seçmenlerini orada görmek mümkündü çünkü."

"En iyi reklamcılarla bir ay çalışsanız bu kadar organik bir slogan bulamazsınız"

CHP Lideri Özel, otobüsün üstünden yaptığı konuşmada, "Şalgamla, turpla devlet idare edilmez" sözleriyle gündem olan çiftçi Abdullah Ceylan'ın bu sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

"Muhteşem. Şöyle söyleyeyim: Hani organik tarım yapıyorlar. Organik siyaset böyle olur. En iyi siyasal iletişimciler getirseniz, en iyi reklamcılar getirseniz, dünyada en iyi bu konudaki 10 adamı bir masanın etrafına oturtsanız, bir ay çalışsanız bu kadar organik bir slogan bulamaz. Gerçekten de Türkiye siyaseti tarihine damga vurabilecek, bu dönemi özetleyecek bir muhteşem iş. Tayyip Bey, 'Turpun büyüğü heybede' dedi. Biz de o günden beri buna itiraz ediyoruz. Çeşitli şekillerde itiraz ediyoruz. Ama benim mesela yedi gece Saraçhane'de söylediğim ardından Ankara'da, Sivas'ta ve dün Yozgat'ta ifade etmeye çalıştığım her şeyi en kısa şekilde özetlemiş. Evet çok organik bir slogan bence. Hani ilk duyulduğunda da çok büyük tepki, reaksiyon aldım ben de çok büyük bir memnuniyetle karşıladım. Ama bence yıllar sonra da unutulmayacaktır. Çünkü bu sürecin özetidir."