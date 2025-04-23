Özkaya'nın 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Özkaya mesajında, "Umut dolu gözlerinde ülkemizin aydınlık yarınlarını gördüğümüz çocuklarımıza Anayasa Mahkemesi olarak bırakacağımız en kıymetli miras, hukukun üstünlüğünün ve adaletin egemen olduğu, demokrasinin tüm kurumlarıyla kökleştiği bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Özkaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını" belirterek, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin kendi geleceğine yön verme kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanmaya devam etmesi bakımından bu eşsiz mirası yaşatmak ve gelecek nesillere onurla taşımak en önemli görevlerimizden biridir.

Umut dolu gözlerinde ülkemizin aydınlık yarınlarını gördüğümüz çocuklarımıza Anayasa Mahkemesi olarak bırakacağımız en kıymetli miras, hukukun üstünlüğünün ve adaletin egemen olduğu, demokrasinin tüm kurumlarıyla kökleştiği bir Türkiye'dir. Bu bilinçle çalışıyor ve bu konuda gereken sorumluluğu üstleniyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli iradenin temellerini atan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."